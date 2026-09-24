La familia volvió a tomar posesión del inmueble que estuvo en el centro del caso ocurrido en abril de 2025. / X: @nacholozano

La propiedad fue entregada a uno de sus hijos en cumplimiento de una sentencia; en el interior todavía permanecían pertenencias de la familia que la ocupaba

La familia de Doña Carlota recuperó este jueves 24 de septiembre de 2026 la vivienda ubicada en Chalco, Estado de México, que estuvo en el centro del caso que se viralizó tras los hechos ocurridos en abril de 2025.

Luego de más de 500 días, familiares ingresaron nuevamente a la propiedad localizada en la Unidad Habitacional Exhacienda de Guadalupe, en Candelaria Tlapala. Un juez de enjuiciamiento con sede en Texcoco reconoció a Mariana, hija de Doña Carlota, como legítima propietaria y ordenó la restitución del inmueble.

Así encontraron la casa de Doña Carlota tras más de 500 días

La entrega de la propiedad estaba programada para el mediodía de este jueves. Una vez que pudieron ingresar, familiares y personal contratado comenzaron a revisar las condiciones en las que se encontraba la vivienda.

En el interior encontraron humedad, acumulación de polvo y diversos objetos, entre ellos colchones, muebles, ropa, juguetes y un horno de microondas. También se detectaron rastros que apuntaban a la presencia de roedores.

Las condiciones del inmueble hicieron necesarias labores de limpieza y mantenimiento. Una cuadrilla contratada por la familia comenzó a trabajar en diferentes zonas de la propiedad, incluyendo el corte del pasto y la limpieza de los espacios que permanecieron sin uso durante meses.

Arturo Santana, hijo de Doña Carlota, señaló que los objetos que permanecen dentro de la vivienda serán puestos a disposición de las personas que puedan acreditar que son de su propiedad para que puedan retirarlos.

¿Qué pasó con Doña Carlota en Chalco?

El caso se remonta al 1 de abril de 2025, cuando Carlota “N” acudió junto con familiares al inmueble en medio de una disputa relacionada con su posesión.

Durante la confrontación se registraron disparos que provocaron la muerte de dos hombres y dejaron a otra persona lesionada. El caso alcanzó notoriedad nacional después de que videos de lo ocurrido circularan en redes sociales.

Carlota “N” enfrenta un proceso judicial por homicidio y tentativa de homicidio. Actualmente continúa su proceso bajo la medida de prisión domiciliaria, mientras que dos de sus hijos también enfrentan un proceso relacionado con los hechos y permanecen recluidos en un centro penitenciario del Estado de México.

La restitución de la vivienda constituye un procedimiento distinto al proceso penal relacionado con lo ocurrido en abril de 2025, el cual continúa conforme a las determinaciones de las autoridades judiciales.