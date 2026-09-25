Hallan sin vida a hijo del alcalde de Tecamachalco; Fiscalía confirma que fue secuestrado

Mateo Hernández desapareció después de salir de su casa rumbo a un curso; su familia recibió una exigencia de dinero a cambio de liberarlo

Mateo Hernández, hijo del presidente municipal de Tecamachalco, Puebla, Mateo Hernández López, fue localizado sin vida después de permanecer cuatro días desaparecido. La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que el adolescente fue víctima de secuestro y que sus captores exigieron dinero a su familia a cambio de liberarlo.

El joven, estudiante de preparatoria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), salió de su domicilio el 19 de septiembre para dirigirse a un curso académico, pero posteriormente sus familiares recibieron una comunicación en la que les informaron que había sido privado de la libertad y les solicitaron un pago por su liberación.

El joven era hijo del alcalde de Tecamachalco, Puebla. / RS

¿Qué pasó con el hijo del alcalde de Tecamachalco?

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía, tras tener conocimiento de los hechos se inició la investigación correspondiente y se brindó acompañamiento especializado a la familia.

Como parte de las diligencias, las autoridades obtuvieron videograbaciones de diferentes puntos de Tecamachalco, con las cuales pudieron reconstruir parte del recorrido realizado por Mateo antes de su desaparición.

Las investigaciones también permitieron ubicar un vehículo presuntamente relacionado con la privación de la libertad. Además, las autoridades entrevistaron a personas que tuvieron contacto con el adolescente antes de que se perdiera comunicación con él.

La Fiscalía mantiene bajo reserva parte de la información del caso debido a que las investigaciones continúan y su difusión podría afectar las diligencias.

Localizan sin vida a Mateo Hernández

El 23 de septiembre, autoridades municipales de Nicolás Bravo informaron sobre la localización de una persona sin vida en las inmediaciones de la carretera estatal Azumbilla-Tlacotepec.

Tras las diligencias correspondientes y el proceso de identificación, las autoridades determinaron que se trataba de Mateo Hernández, hijo del alcalde de Tecamachalco, quien había sido reportado como desaparecido días antes.

La FGE informó que continúa con el análisis de información telefónica, videograbaciones, indicios y otros datos obtenidos durante la investigación, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.

Hasta la actualización de este 24 de septiembre, las autoridades no habían informado públicamente sobre personas detenidas por el secuestro y muerte del adolescente.

Alcalde de Tecamachalco pide verdad y justicia

Tras confirmarse la muerte de su hijo, el presidente municipal Mateo Hernández López publicó un mensaje en el que agradeció las muestras de apoyo recibidas y pidió que el caso sea esclarecido. El edil señaló: