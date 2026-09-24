30 personas fueron detenidas en Ecuador durante un operativo contra una organización presuntamente vinculada al CJNG./especial

El operativo dejó 30 detenidos en tres provincias de Ecuador; autoridades señalan que la organización presuntamente recibía droga de Colombia para enviarla a mercados internacionales

Una operación conjunta entre autoridades de Ecuador y Estados Unidos permitió desarticular una organización delictiva presuntamente vinculada de manera directa con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El despliegue dejó 30 personas detenidas en diferentes localidades de las provincias de Guayas, Los Ríos y El Oro, como resultado de una investigación que se prolongó durante aproximadamente ocho meses.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, informó que las acciones se realizaron en Guayaquil, Daule, Samborondón, Ventanas, Babahoyo, Puebloviejo, Vinces y Machala. En el operativo participaron más de 320 elementos de la Policía Nacional de Ecuador y 50 integrantes del Mando Sur de Estados Unidos, además de personal de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

El despliegue se realizó en las provincias de Guayas, Los Ríos y El Oro./especial

¿Cómo operaba la organización vinculada al CJNG?

De acuerdo con las autoridades ecuatorianas, la investigación permitió identificar la estructura y las actividades que presuntamente realizaba la organización. El grupo estaría dedicado al acopio, intermediación, distribución, transporte y comercialización de grandes cantidades de droga.

Reimberg afirmó que la organización no mantenía vínculos con grupos criminales locales y que, según las investigaciones, tenía una relación directa con el Cártel Jalisco Nueva Generación. La información oficial presentada tras el operativo atribuye a la estructura actividades relacionadas con el tráfico internacional de drogas.

Los cargamentos, según el Ministerio del Interior, procedían de Colombia y tenían como destino distintos puertos ecuatorianos, principalmente los de Guayaquil y Machala. Una vez en Ecuador, la droga presuntamente era preparada para continuar su recorrido por vía marítima hacia otros mercados.

Entre los destinos señalados por las autoridades se encuentran Centroamérica, Estados Unidos y Europa. La operación buscó desarticular la estructura que, de acuerdo con la investigación, participaba en distintas etapas de esa cadena de distribución.

Más de 320 policías ecuatorianos y 50 integrantes del Mando Sur de Estados Unidos participaron en el operativo./especial

¿Por qué Ecuador es utilizado como ruta para el narcotráfico?

Ecuador ocupa una posición geográfica estratégica para las organizaciones dedicadas al tráfico internacional de cocaína, debido a que se encuentra entre Colombia y Perú, dos de los principales países productores de esta droga. A esto se suma la infraestructura portuaria ecuatoriana, que facilita el movimiento de mercancías hacia rutas marítimas internacionales.

La presencia de organizaciones dedicadas al narcotráfico también ocurre en un contexto de creciente violencia criminal en Ecuador. Desde 2024, el gobierno del presidente Daniel Noboa mantiene una declaratoria de “conflicto armado interno” para reforzar las operaciones de seguridad contra grupos delictivos.

Las autoridades ecuatorianas han reportado además importantes decomisos de droga durante los últimos años. En 2024 se registraron cerca de 300 toneladas de droga incautadas, mientras que el Ministerio del Interior señaló que durante este año los decomisos relacionados con investigaciones contra estructuras de narcotráfico representan una afectación económica estimada en 322 millones de dólares.

Las autoridades señalan que la droga presuntamente procedía de Colombia y era enviada desde puertos ecuatorianos./especial

El operativo contra esta presunta estructura vinculada con el CJNG se suma así a las acciones de Ecuador para combatir las redes dedicadas al tráfico internacional de drogas. Sin embargo, las personas detenidas deberán enfrentar los procesos correspondientes y las acusaciones deberán ser acreditadas ante las autoridades judiciales.

La operación también refleja el nivel de cooperación entre Ecuador y Estados Unidos en investigaciones relacionadas con el narcotráfico. La participación de la Policía ecuatoriana, el Mando Sur y la DEA permitió desarrollar durante meses las indagatorias que derivaron en los 30 arrestos realizados en las tres provincias.