¿Menos efectivo en México? Gasolineras y casetas entrarían a la era de los pagos digitales

Las gasolineras serían uno de los primeros sectores en impulsar gradualmente los pagos digitales / Gemini

El Gobierno Federal plantea impulsar gradualmente los pagos digitales, sin prohibir el dinero en efectivo; para 2027 se prevé disminuir 50% su uso en operaciones menores a 500 pesos

México busca avanzar hacia una reducción gradual del uso de efectivo mediante una mayor incorporación de pagos digitales. La estrategia forma parte de la Ley de Economía Digital, de acuerdo con lo informado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

México busca reducir el uso de efectivo mediante una mayor incorporación de operaciones electrónicas / Especial

La mandataria aclaró que el objetivo no es eliminar de manera inmediata el dinero en efectivo, sino facilitar el uso de herramientas tecnológicas para realizar operaciones electrónicas, principalmente por motivos fiscales, de seguridad, recaudación y para reducir delitos.

¿Qué sectores comenzarán a utilizar más pagos digitales?

Entre los primeros sectores contemplados por el Gobierno Federal se encuentran las gasolineras, donde se busca disminuir paulatinamente los pagos en efectivo y facilitar las operaciones mediante tarjeta.

“No es que se vaya a prohibir el efectivo, ni mucho menos, imagínense, no, sino facilitar el uso de la tecnología para hacer pagos digitales”, explicó.

La estrategia de pagos digitales busca impulsar la inclusión financiera y facilitar la formalización / Gemini

Las casetas de peaje también forman parte de la estrategia. En estos puntos se contempla incrementar gradualmente el número de carriles que permitan realizar pagos digitales, con la intención de agilizar el tránsito vehicular.

“No es que se vaya prohibir de un día a otro, sino poco a poco ir poniendo más carriles con el pago digital, de tal manera que ayude a acelerar el paso por la caseta y al mismo tiempo, pues reducir cualquier fuga de recursos que sea por el pago en efectivo”, señaló la presidenta.

Gobierno prevé reducir 50% el uso de efectivo

Dentro de los objetivos establecidos para 2027 se encuentra reducir en 50% el uso de efectivo en operaciones menores a 500 pesos.

José Antonio Peña Merino explicó que esta disminución del flujo de efectivo podría alcanzarse a un ritmo más rápido, mientras que la estrategia se mantiene vinculada con el impulso de los pagos digitales previsto en la Ley de Economía Digital.

¿Qué beneficios tendrían los pagos digitales?

De acuerdo con Sheinbaum, la incorporación de medios digitales busca contribuir a la inclusión financiera, impulsar la actividad económica y facilitar la formalización de las operaciones.

Para 2027 se plantea reducir 50% el uso de efectivo en operaciones menores a 500 pesos / Especial

La presidenta también señaló que contar con registros digitales de los pagos puede favorecer la seguridad y eficiencia.

“Eso ayuda a seguridad, eficiencia incluso a formalización porque hay un historial de pagos”, afirmó.