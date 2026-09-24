Una investigación analizó muestras de perros y gatos de 25 países y encontró cepas de Klebsiella pneumoniae resistentes a distintos antibióticos, algunas estrechamente relacionadas con las identificadas en humanos

Perros y gatos pueden portar Klebsiella pneumoniae, una bacteria que puede encontrarse en el organismo sin causar problemas, pero que también puede provocar infecciones urinarias, respiratorias y del torrente sanguíneo. El riesgo aumenta cuando las bacterias desarrollan resistencia a los antibióticos, ya que algunas infecciones pueden ser más difíciles de tratar.

El estudio, publicado en la revista Transboundary and Emerging Diseases, reunió 712 muestras de Klebsiella pneumoniae obtenidas de perros y gatos de compañía en 25 países. Los investigadores compararon estos datos con más de 38 mil muestras de origen humano para analizar qué tan relacionadas estaban las cepas encontradas en animales y personas.

La investigación analizó muestras de Klebsiella pneumoniae obtenidas de mascotas en 25 países./@pixabay

¿Qué encontraron los investigadores?

Los resultados mostraron que aproximadamente 87% de las muestras de mascotas pertenecían a tipos de cepas que también habían sido identificados en humanos. Además, entre las muestras analizadas en 23 países, alrededor de 43% presentaron resistencia al menos a un tipo de antibiótico.

La resistencia a múltiples medicamentos también fue relevante. El estudio encontró este tipo de resistencia en 80% de las muestras de gatos y 56.3% de las muestras de perros. Una de las cepas que destacó fue ST147, debido a que se encontraron muestras estrechamente relacionadas genéticamente entre perros, gatos y humanos.

Perros y gatos fueron incluidos en un estudio sobre resistencia bacteriana a los antibióticos./@pixabay

El hallazgo no significa que las mascotas estén enfermando a sus dueños

Aunque los resultados muestran una relación genética entre algunas bacterias encontradas en animales y humanos, los investigadores aclararon que el estudio no demuestra que exista transmisión de las mascotas a sus dueños. La presencia de cepas relacionadas puede tener diferentes explicaciones y se requieren investigaciones adicionales para determinar las posibles vías de transmisión.