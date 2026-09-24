El presidente de China, Xi Jinping, llegó a Estados Unidos para realizar una visita de Estado que comenzó el miércoles 23 de septiembre y concluirá el viernes 25. Se trata de su primera visita de Estado a Washington desde 2015, cuando fue recibido por el entonces presidente Barack Obama.
A su llegada a la Base Conjunta Andrews, en Maryland, Xi Jinping fue recibido personalmente por Donald Trump y la primera dama, Melania Trump, junto con Peng Liyuan, esposa del mandatario chino. El recibimiento en el aeropuerto representó un gesto poco habitual dentro del protocolo estadounidense.
Trump recibe a Xi Jinping en la Casa Blanca
Este jueves 24 de septiembre, Trump encabezó la ceremonia oficial de bienvenida para Xi Jinping en la Casa Blanca, donde ambos mandatarios participaron en actos protocolarios antes de comenzar sus conversaciones.
Durante la visita también está prevista una cena de Estado. La agenda de los presidentes contempla temas relacionados con la relación comercial entre Estados Unidos y China, las restricciones tecnológicas, las cadenas de suministro, las tierras raras y el desarrollo de la inteligencia artificial.
Comercio, inteligencia artificial y otros temas en la agenda
Uno de los asuntos centrales del encuentro es la situación comercial entre ambas potencias. Previo a la reunión, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunció que la tregua comercial entre Washington y Beijing se extenderá hasta el 10 de enero de 2027, más allá de la fecha prevista originalmente para noviembre.
Además del comercio, se espera que Trump y Xi aborden asuntos relacionados con la inteligencia artificial, la seguridad tecnológica, Taiwán y la situación en Irán. Los temas forman parte de una relación bilateral marcada por diferencias económicas, tecnológicas y geopolíticas.
La visita de Estado de Xi Jinping se extenderá hasta el viernes 25 de septiembre, mientras ambos gobiernos mantienen conversaciones sobre distintos puntos de la relación entre las dos mayores economías del mundo.