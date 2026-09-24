Estados Unidos recibe a Xi Jinping tras más de una década sin visita de Estado

Xi Jinping llegó a Estados Unidos para realizar una visita de Estado de tres días./Capturadepantalla

El presidente de China llegó a Washington para una visita de Estado de tres días, donde se reúne con Donald Trump para abordar comercio, tecnología, inteligencia artificial y otros asuntos internacionales

El presidente de China, Xi Jinping, llegó a Estados Unidos para realizar una visita de Estado que comenzó el miércoles 23 de septiembre y concluirá el viernes 25. Se trata de su primera visita de Estado a Washington desde 2015, cuando fue recibido por el entonces presidente Barack Obama.

A su llegada a la Base Conjunta Andrews, en Maryland, Xi Jinping fue recibido personalmente por Donald Trump y la primera dama, Melania Trump, junto con Peng Liyuan, esposa del mandatario chino. El recibimiento en el aeropuerto representó un gesto poco habitual dentro del protocolo estadounidense.

Donald Trump recibió personalmente al presidente chino en la Base Conjunta Andrews./@elpais

Trump recibe a Xi Jinping en la Casa Blanca

Este jueves 24 de septiembre, Trump encabezó la ceremonia oficial de bienvenida para Xi Jinping en la Casa Blanca, donde ambos mandatarios participaron en actos protocolarios antes de comenzar sus conversaciones.

Durante la visita también está prevista una cena de Estado. La agenda de los presidentes contempla temas relacionados con la relación comercial entre Estados Unidos y China, las restricciones tecnológicas, las cadenas de suministro, las tierras raras y el desarrollo de la inteligencia artificial.

Trump y Xi Jinping participaron en la ceremonia oficial de bienvenida en la Casa Blanca./@lopezdoriga

Comercio, inteligencia artificial y otros temas en la agenda

Uno de los asuntos centrales del encuentro es la situación comercial entre ambas potencias. Previo a la reunión, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunció que la tregua comercial entre Washington y Beijing se extenderá hasta el 10 de enero de 2027, más allá de la fecha prevista originalmente para noviembre.

Además del comercio, se espera que Trump y Xi aborden asuntos relacionados con la inteligencia artificial, la seguridad tecnológica, Taiwán y la situación en Irán. Los temas forman parte de una relación bilateral marcada por diferencias económicas, tecnológicas y geopolíticas.

La visita de Estado ocurre más de una década después de la última visita de Xi a Washington./@polemon