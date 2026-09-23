Una nueva declaración financiera reveló que Donald Trump compró acciones de la empresa espacial en julio y vendió una parte apenas una semana después

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a aparecer relacionado financieramente con SpaceX, la compañía de Elon Musk, luego de que una declaración patrimonial revelara que compró acciones de la empresa por un valor de entre 15 mil 1 y 50 mil dólares durante julio de 2026.

La declaración financiera de Trump reveló una compra de acciones por entre 15 mil 1 y 50 mil dólares./@pixabay

De acuerdo con el documento firmado por Trump el pasado 8 de septiembre, la compra se realizó el 10 de julio. Sin embargo, el mandatario también vendió acciones de SpaceX apenas una semana después, el 17 de julio, por un monto de entre mil 1 y 15 mil dólares.

Trump también vendió parte de sus acciones de SpaceX una semana después de realizar la compra./@pixabay

Trump compró acciones de SpaceX y después vendió una parte

Las operaciones forman parte de las más de mil transacciones que Trump realizó durante julio y que fueron incluidas en su declaración financiera. Debido a que los funcionarios estadounidenses reportan sus activos mediante rangos, no es posible conocer públicamente cuánto dinero exacto destinó el presidente a la compra.

La operación ocurrió además en un momento particular para SpaceX. La empresa, propiedad de Elon Musk, es contratista del gobierno y del Ejército de Estados Unidos, por lo que mantiene relaciones comerciales y regulatorias con distintas agencias federales.

Elon Musk es el fundador y principal figura de SpaceX, empresa dedicada al sector espacial./@pixabay

Trump y Musk mantienen un nuevo vínculo financiero

La compra de acciones representa un nuevo vínculo económico entre Donald Trump y Elon Musk, quienes anteriormente mantuvieron una relación política cercana, aunque posteriormente protagonizaron un desacuerdo público. A pesar de ello, SpaceX continúa teniendo una relación comercial importante con el gobierno estadounidense.

Además, esta no sería la primera inversión de Trump en la compañía. Reuters había reportado previamente que el presidente también compró acciones de SpaceX en junio, poco después de que la empresa realizara una oferta pública inicial que la valuó en aproximadamente 1.77 billones de dólares.