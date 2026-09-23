El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a aparecer relacionado financieramente con SpaceX, la compañía de Elon Musk, luego de que una declaración patrimonial revelara que compró acciones de la empresa por un valor de entre 15 mil 1 y 50 mil dólares durante julio de 2026.
De acuerdo con el documento firmado por Trump el pasado 8 de septiembre, la compra se realizó el 10 de julio. Sin embargo, el mandatario también vendió acciones de SpaceX apenas una semana después, el 17 de julio, por un monto de entre mil 1 y 15 mil dólares.
Trump compró acciones de SpaceX y después vendió una parte
Las operaciones forman parte de las más de mil transacciones que Trump realizó durante julio y que fueron incluidas en su declaración financiera. Debido a que los funcionarios estadounidenses reportan sus activos mediante rangos, no es posible conocer públicamente cuánto dinero exacto destinó el presidente a la compra.
La operación ocurrió además en un momento particular para SpaceX. La empresa, propiedad de Elon Musk, es contratista del gobierno y del Ejército de Estados Unidos, por lo que mantiene relaciones comerciales y regulatorias con distintas agencias federales.
Trump y Musk mantienen un nuevo vínculo financiero
La compra de acciones representa un nuevo vínculo económico entre Donald Trump y Elon Musk, quienes anteriormente mantuvieron una relación política cercana, aunque posteriormente protagonizaron un desacuerdo público. A pesar de ello, SpaceX continúa teniendo una relación comercial importante con el gobierno estadounidense.
Además, esta no sería la primera inversión de Trump en la compañía. Reuters había reportado previamente que el presidente también compró acciones de SpaceX en junio, poco después de que la empresa realizara una oferta pública inicial que la valuó en aproximadamente 1.77 billones de dólares.
El portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, había señalado anteriormente que las inversiones de Trump son administradas de manera independiente por instituciones financieras externas y que el mandatario no tiene capacidad para decidir qué activos se compran o venden dentro de esa cartera.