Un sector prioritario de la fuerza laboral en México podrá acceder a mejores condiciones de retiro gracias al mandato oficial firmado por la titular del Poder Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo. La normativa, concebida para beneficiar a miles de trabajadores al servicio del Estado, ya se encuentra oficialmente en vigor tras su promulgación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
De acuerdo con el documento normativo —que puede consultarse de forma íntegra a través del canal oficial correspondiente—, esta reestructuración en la edad de jubilación está dirigida de manera exclusiva a las personas trabajadoras afiliadas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Las disposiciones establecen que, hacia el año 2034, el límite de edad se fijará de forma definitiva para que las trabajadoras puedan jubilarse al cumplir 53 años, mientras que los varones podrán hacerlo a los 55.
Por otra parte, es importante destacar que, en el camino hacia la meta del año 2034, la disminución en los años requeridos para el retiro operará de forma paulatina, conforme a los parámetros previstos en la siguiente tabla:
Para alcanzar este beneficio de carácter anticipado, las reglas de operación precisan que las mujeres adscritas al ISSSTE deberán comprobar una cotización mínima de 28 años, en tanto que los hombres tendrán que acreditar un periodo de al menos 30 años de servicio.
Para amortiguar el impacto del cambio y alcanzar la meta establecida, el descenso en los años requeridos de edad no ocurrirá de golpe; por el contrario, la disminución de los márgenes de edad para el retiro se instrumentará de manera progresiva conforme avanza el calendario hacia la fecha límite del 2034.
El espíritu y sustento jurídico de esta modificación presidencial se fundamenta textualmente en el apartado normativo del acuerdo:
“ARTÍCULO ÚNICO. Se reconoce el derecho de las personas trabajadoras al servicio del Estado, que se encuentren dentro del supuesto del artículo Décimo Transitorio, fracción II, inciso a) de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada el 31 de marzo de 2007 en el Diario Oficial de la Federación, a acceder a una pensión jubilatoria justa y digna, por lo que se deberán realizar las acciones correspondientes a efecto de detener y reducir gradualmente la edad mínima para tener derecho a la pensión por jubilación, siempre que los trabajadores al servicio del Estado hubieren cotizado 30 años o más y las trabajadoras al servicio del Estado hubieran cotizado 28 años o más, y que no hubieran optado por la acreditación de bonos de pensión del ISSSTE”.