Realizar algunos trámites gubernamentales puede ser más sencillo con una cuenta de Llave MX, una herramienta de autenticación digital que permite utilizar distintos servicios sin tener que crear cuentas y contraseñas diferentes para cada plataforma.
Actualmente, la Llave MX cuenta con 20.5 millones de personas con una cuenta activa y está integrada en 168 sistemas y portales gubernamentales, de los cuales 36 corresponden al ámbito estatal.
Entre los trámites que pueden realizarse mediante esta herramienta se encuentran el registro a diversos programas sociales y becas, la descarga de actas de nacimiento, matrimonio o defunción, así como la programación de citas para obtener o renovar el pasaporte, entre otros servicios.
¿Qué necesitas para crear tu cuenta Llave MX?
Antes de comenzar el registro, es necesario tener a la mano tu CURP, número telefónico y un correo electrónico. Este último es opcional, aunque se recomienda para recibir notificaciones relacionadas con los trámites.
En el caso de solicitudes de becas para menores, como la de primaria, la cuenta debe pertenecer a la madre, padre, tutora o tutor.
Paso a paso para crear tu Llave MX
Ingresa al sitio oficial: Entra a www.llave.gob.mx y selecciona la opción "Crear cuenta".
Introduce tu CURP: Escribe tu CURP, confirma el campo de seguridad "No soy un robot" y presiona "Continuar". Si los datos son correctos, tu información personal se autocompletará.
Registra tu domicilio: Proporciona tu código postal y selecciona la colonia correspondiente. Después, oprime "Siguiente".
Agrega tus medios de contacto: Ingresa tu teléfono personal y tu correo electrónico. Aunque el correo es opcional, se recomienda registrarlo para recibir notificaciones de los trámites. Después, presiona "Avanzar".
Crea una contraseña: Establece la contraseña que utilizarás para ingresar a tu nueva cuenta y asegúrate de guardarla.
Finaliza el registro: Lee y acepta el Aviso de Privacidad, resuelve el Captcha y selecciona "Finalizar".
Una vez completado correctamente el proceso, podrás comenzar a utilizar tu cuenta Llave MX para acceder a los servicios disponibles. En caso de tener problemas con el acceso o requerir asistencia, puedes comunicarte al 079 del Centro de Atención.