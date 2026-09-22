Llave MX permite acceder a distintos trámites y servicios gubernamentales desde una misma cuenta / Gemini

La herramienta permite acceder a distintos servicios y portales gubernamentales con un solo registro. Te explicamos paso a paso cómo crear tu cuenta

Realizar algunos trámites gubernamentales puede ser más sencillo con una cuenta de Llave MX, una herramienta de autenticación digital que permite utilizar distintos servicios sin tener que crear cuentas y contraseñas diferentes para cada plataforma.

Actualmente, la Llave MX cuenta con 20.5 millones de personas con una cuenta activa y está integrada en 168 sistemas y portales gubernamentales, de los cuales 36 corresponden al ámbito estatal.

Crear una cuenta Llave MX requiere ingresar datos como la CURP, código postal y medios de contacto / Gob Mx

Entre los trámites que pueden realizarse mediante esta herramienta se encuentran el registro a diversos programas sociales y becas, la descarga de actas de nacimiento, matrimonio o defunción, así como la programación de citas para obtener o renovar el pasaporte, entre otros servicios.

¿Qué necesitas para crear tu cuenta Llave MX?

Antes de comenzar el registro, es necesario tener a la mano tu CURP, número telefónico y un correo electrónico. Este último es opcional, aunque se recomienda para recibir notificaciones relacionadas con los trámites.

En el caso de solicitudes de becas para menores, como la de primaria, la cuenta debe pertenecer a la madre, padre, tutora o tutor.

El registro de Llave MX puede realizarse de manera digital a través de su sitio oficial / Gemini

Paso a paso para crear tu Llave MX

La cuenta Llave MX facilita el acceso a diversos servicios y trámites gubernamentales en línea / Gemini

Ingresa al sitio oficial: Entra a www.llave.gob.mx y selecciona la opción "Crear cuenta". Introduce tu CURP: Escribe tu CURP, confirma el campo de seguridad "No soy un robot" y presiona "Continuar". Si los datos son correctos, tu información personal se autocompletará. Registra tu domicilio: Proporciona tu código postal y selecciona la colonia correspondiente. Después, oprime "Siguiente". Agrega tus medios de contacto: Ingresa tu teléfono personal y tu correo electrónico. Aunque el correo es opcional, se recomienda registrarlo para recibir notificaciones de los trámites. Después, presiona "Avanzar". Crea una contraseña: Establece la contraseña que utilizarás para ingresar a tu nueva cuenta y asegúrate de guardarla. Finaliza el registro: Lee y acepta el Aviso de Privacidad, resuelve el Captcha y selecciona "Finalizar".