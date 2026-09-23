La pausa de Jesse Huerta volvió a poner bajo la lupa los conflictos que el dúo ha enfrentado durante más de dos décadas

La pausa anunciada por Jesse Huerta cambió la historia reciente de Jesse & Joy y volvió a poner atención en los momentos complicados que los hermanos han atravesado. La polémica creció después de que usuarios recordaran escenas de la docuserie Jesse & Joy: Lo que nunca dijimos, donde ambos hablaron de los conflictos que tuvieron por la educación religiosa con la que crecieron.

Jesse pidió una pausa para cuidar su bienestar emocional / Ig @Jesseboy

En aquella producción, los hermanos reconocieron que llegaron a pasar por etapas de fuerte distanciamiento. Joy recordó que durante la época de Electricidad estaban “muy peleados”, mientras que el documental también aborda cómo la estricta formación familiar influyó en distintos aspectos de sus vidas. Sin embargo, ninguno de los dos ha señalado que aquella diferencia religiosa sea la razón de la pausa anunciada en 2026.

La religión y los conflictos entre hermanos

La historia de Jesse y Joy no se ha librado de conflictos. La propia docuserie muestra que durante la pandemia estuvieron cerca de separarse y que sus diferencias llegaron a involucrar asuntos personales, familiares y creativos. Aquella crisis terminó con una reconciliación, por lo que la situación actual tampoco representa el primer momento de incertidumbre para el dúo.

Las diferencias entre los hermanos han sido expuestas en su docuserie / RRSS

Lo que Jesse explicó públicamente ahora tiene otro enfoque. El cantante dijo que decidió hacer una pausa desde “un lugar de amor y de la necesidad de cuidar mi paz y mi salud mental y emocional”. También aseguró que la música continuará siendo parte de su vida: “La música y este arte son parte de cada segundo de mi vida y siempre lo serán”.

¿Qué pasó entre Jesse y Joy?

La tensión volvió a aparecer el 22 de septiembre, cuando Joy acudió sola a una conferencia de prensa en Ciudad de México. El lugar de Jesse estaba preparado, pero el músico no asistió; posteriormente explicó que su ausencia era conocida previamente por el equipo y confirmó que cumplirá con compromisos del dúo hasta el 5 de diciembre.

Jesse y Joy han compartido más de 20 años de trayectoria musical / Ig @Jesseboy