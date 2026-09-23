Huracán Polo se degrada a categoría 4; esta es su trayectoria y los estados que serán afectados

Autoridades vigilan el nivel de ríos y arroyos ante el peligro de deslaves e inundaciones / @CNPC_MX

Las primeras horas de la madrugada de este miércoles, el ciclón perdió intensidad, pero continúa como un poderoso huracán frente al Pacífico mexicano

El huracán Polo se degradó a categoría 4 durante la madrugada de este miércoles 23 de septiembre, luego de haber alcanzado la categoría 5 en el Pacífico mexicano. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el sistema se localiza mar adentro, a unos 270 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y mantiene condiciones peligrosas para la región.

Personal de Protección Civil monitorea las zonas de riesgo / CONAGUA

Aunque perdió una categoría en la escala Saffir-Simpson, Polo mantiene vientos máximos sostenidos de 250 kilómetros por hora y avanza lentamente hacia el norte. El SMN reportó que el ciclón se desplaza a cerca de 4 kilómetros por hora, mientras se espera un cambio en su trayectoria durante las próximas horas.

Estados con alerta por intensas lluvias

Los estragos de Polo mantienen la probabilidad de lluvias intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, además de condiciones de viento y oleaje elevado en las zonas costeras. Las autoridades mantienen vigilancia debido a que las precipitaciones pueden aumentar el riesgo de inundaciones y deslaves, principalmente en zonas montañosas.

El huracán Polo pierde fuerza en el Pacífico / Captura de pantalla

La información que circula en las primeras horas es que entre este miércoles y jueves podrían registrarse acumulados de 75 a 150 milímetros de lluvia, con máximos aislados de hasta 200 milímetros en costas de Guerrero y Michoacán. Para Oaxaca, Colima y Jalisco se contemplan lluvias de entre 50 y 100 milímetros durante el mismo periodo.

De igual forma, el monitoreo constante en ríos, arroyos y presas busca evitar emergencias por desbordamientos provocados por el agua acumulada en las cuencas altas.

Polo mantiene fuerza frente a México

El fenómeno también provocará oleaje de entre 7 y 9 metros en costas de Colima, Michoacán y Guerrero, mientras que en Jalisco y Oaxaca se esperan olas de entre 2 y 3 metros. El NHC señaló que los efectos del sistema continuarán mientras el ciclón permanezca frente a las costas mexicanas.

Habitantes y turistas deben tomar precauciones ante el fuerte oleaje / Captura de pantalla