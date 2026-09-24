La empresa danesa ampliará sus operaciones en el estado con nuevas instalaciones y tecnología para fortalecer su producción

LEGO anunció una inversión de 400 millones de dólares en Nuevo León, proyecto con el que la compañía prevé generar alrededor de mil 300 empleos y ampliar sus operaciones en el norte de México.

El proyecto contempla un nuevo edificio de empaquetado para fortalecer la producción./@isa_figueroa

El anuncio fue dado a conocer este 24 de septiembre de 2026 durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó sobre la nueva inversión de la compañía danesa.

La compañía danesa ampliará sus operaciones industriales en el norte de México./@isafigueroa

LEGO ampliará sus instalaciones en Nuevo León

De acuerdo con información de la empresa, el proyecto contempla la construcción de un edificio de empaquetado y un almacén automatizado, con el objetivo de fortalecer las cadenas de producción de LEGO en México.

La ampliación incorporará aproximadamente 62 mil metros cuadrados de superficie a las instalaciones de la compañía, además de nueva infraestructura industrial y tecnología para sus operaciones.

También se construirá un almacén automatizado como parte de la expansión./@isafigueroa

La compañía opera en Nuevo León desde 2008

LEGO mantiene operaciones en Nuevo León desde 2008, estado que colinda con Estados Unidos y que se ha convertido en uno de los principales puntos industriales del país.

Con esta nueva inversión, la compañía busca ampliar su capacidad de producción y almacenamiento en México, además de sumar mil 300 puestos de trabajo relacionados con el proyecto.