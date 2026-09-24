Hallan más de 500 gatos en refugio; 28 estaban dentro de un congelador

Autoridades localizaron más de 500 gatos vivos y muertos durante cateos en California / Especial

Entre los felinos encontrados había 28 cuerpos dentro de un congelador; autoridades también rescataron a nueve perros que vivían en condiciones precarias

Una investigación por presunto maltrato animal llevó a las autoridades a realizar distintos cateos en propiedades relacionadas con una organización dedicada al rescate de animales en el sur de California, Estados Unidos. Como resultado de los operativos, fueron localizados más de 500 gatos, tanto vivos como muertos, además de nueve perros.

28 gatos fueron encontrados dentro de un congelador durante uno de los operativos / Especial

Los animales se encontraban en condiciones precarias, situación que actualmente es examinada por autoridades de bienestar animal y otras instituciones policiales.

¿Dónde se realizaron los cateos?

Los operativos tuvieron lugar el 21 de septiembre de 2026 en diferentes inmuebles de las ciudades de Claremont y Upland, luego de que las autoridades recibieran múltiples reportes sobre las condiciones en las que presuntamente se encontraban los animales vinculados con la supuesta organización sin fines de lucro Furget Me Not Cat Rescue.

En una propiedad de Upland fueron rescatados 405 gatos con vida / Especial

Durante las diligencias, los elementos encontraron gatos muertos dentro de un congelador ubicado en un garaje, mientras que otros cuerpos fueron localizados enterrados en el patio trasero de una de las viviendas.

Esto encontraron las autoridades

En los cateos participaron la Inland Valley Humane Society & SPCA y el Departamento de Control Animal de Upland, quienes contaban con órdenes de cateo autorizadas.

Más de 150 cuerpos o restos cremados de felinos fueron recuperados en Claremont / Especial

Nikole Bresciani, presidenta y directora ejecutiva de la Inland Valley Humane Society & SPCA, declaró a la revista People que en la propiedad ubicada en Upland fueron encontrados 405 gatos con vida.

Por otro lado, en el inmueble de Claremont fueron recuperados más de 150 cuerpos o restos cremados de felinos. Bresciani también señaló que 28 gatos estaban dentro de un congelador.