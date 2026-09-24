VIDEO: Agreden a conductor en Mixcoac; autoridades detienen a uno de los involucrados

La SSC abrió investigaciones tanto por el ataque como por la actuación de los policías / Especial

Un percance entre una camioneta y una unidad de transporte público terminó en una agresión sobre Avenida Revolución

Un percance vial en la colonia Mixcoac, alcaldía Benito Juárez, terminó en una violenta agresión que rápidamente se hizo viral en redes sociales. En las imágenes se observa a varios hombres alrededor de una camioneta mientras golpean la unidad y rompen algunos de sus cristales, situación que provocó la intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron sobre Avenida Revolución, en las inmediaciones del Centro de Transferencia Modal de Mixcoac, después de un incidente entre una camioneta de color rojo y un camión de transporte público de ruta. Lo que inicialmente habría sido un conflicto de tránsito escaló cuando personas vinculadas con la unidad de pasajeros se acercaron al vehículo particular.

En un video se aprecia como varios hombres rodean un auto para presuntamente agredir a sus tripulantes / Especial

¿Qué pasó durante la agresión en Mixcoac?

De acuerdo con la información disponible, policías de Tránsito tomaron conocimiento del percance vial y posteriormente comenzó una discusión entre las personas involucradas. Durante el conflicto, otros hombres salieron de la zona del Cetram y se acercaron a la camioneta.

El momento fue grabado desde el propio vehículo y difundido posteriormente en redes sociales. En las imágenes puede apreciarse cómo algunos de los involucrados se aproximan a la unidad mientras los cristales terminan dañados, situación que generó indignación entre usuarios debido a la violencia del episodio.

La difusión del video provocó que la SSC comenzara a realizar distintas acciones para identificar a las personas que participaron en la agresión y reconstruir cómo inició el conflicto.

La SSP de la CDMX investiga los hechos y al actuar de sus elementos que estaban presentes / Especial

SSC localiza a personas relacionadas con el conflicto

Después de que las imágenes comenzaron a circular, autoridades capitalinas informaron que el conductor de la unidad de transporte público fue localizado, al igual que uno de los hombres que estuvo presente durante el enfrentamiento.

Ambos fueron presentados ante las autoridades correspondientes para declarar sobre lo ocurrido y aportar información que permita identificar plenamente a quienes participaron directamente en la agresión y en los daños causados al vehículo.

La investigación permanece abierta mientras las autoridades realizan labores de búsqueda y revisan cámaras de videovigilancia de la zona para establecer responsabilidades.

La policía presentó a una persona detenida presuntamente involucrada en el incidente / Especial

Investigan actuación de policías presentes durante la agresión

El caso no solamente puso bajo investigación a quienes participaron en el conflicto. La Dirección General de Asuntos Internos de la SSC abrió una carpeta para revisar la actuación de los elementos de Tránsito que se encontraban en el lugar.

Los policías ya fueron identificados y citados para rendir su declaración, con el objetivo de determinar si existieron omisiones o fallas en la aplicación de los protocolos de actuación durante el enfrentamiento.

Este punto se convirtió en uno de los más comentados después de la viralización del video, pues en las imágenes puede observarse presencia policial mientras se desarrolla parte del conflicto alrededor de la camioneta.

Video de la agresión se hace viral en redes sociales

La grabación permitió observar parte de la tensión que se vivió sobre Avenida Revolución. Desde el interior del vehículo se aprecia a hombres acercándose mientras los cristales presentan daños y diferentes personas permanecen alrededor de la unidad.

Las imágenes se difundieron rápidamente y provocaron numerosas reacciones de usuarios que cuestionaron tanto la violencia durante un conflicto vial como la intervención de los agentes que se encontraban en la zona.

A partir del material audiovisual y de las cámaras instaladas alrededor de Mixcoac, las autoridades buscan identificar a todos los participantes y establecer quiénes ocasionaron los daños.

¿Qué originó el conflicto?

La información proporcionada hasta ahora señala que todo comenzó por un percance entre una camioneta particular y un camión de transporte público. Después del incidente habría iniciado una discusión que terminó escalando hasta la agresión.

Fue entonces cuando otros hombres procedentes de la zona del Cetram se sumaron al conflicto y algunos de ellos habrían participado en los daños provocados a la camioneta.