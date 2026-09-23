El festival de música electrónica confirmó su cartel definitivo para el 7 y 8 de noviembre / Especial

Se presentarán Afrojack, Alesso, Armin van Buuren, Hardwell, Eric Prydz, Steve Angello y más figuras internacionales

ULTRA México 2026 ya tiene cartel completo. La tercera edición del festival se celebrará el sábado 7 y domingo 8 de noviembre en el Estadio Banorte, donde se reunirán algunas de las figuras más importantes de la música electrónica internacional junto con una amplia selección de talento mexicano y latinoamericano.

La organización confirmó un lineup que incluye nombres como Afrojack, Alesso, Armin van Buuren, ARTBAT, CamelPhat, Boris Brejcha, Boys Noize, Eric Prydz, Hardwell, Klangkuenstler, Levity, Marlon Hoffstadt, Miss Monique, Sara Landry, Steve Angello y Subtronics, quienes encabezarán una programación diseñada para cubrir diferentes vertientes de la electrónica durante dos jornadas.

La tercera edición del festival se celebrará el sábado 7 y domingo 8 de noviembre en el Estadio Banorte / Especial

ULTRA México 2026 completa su cartel

El anuncio final incorporó nuevos nombres a una programación que ya había despertado expectativa entre los seguidores del festival. Entre las adiciones se encuentran Maddix, MaRLo, Halo, Kobosil, Giuseppe Ottaviani y Colyn b2b Innellea, quienes se integran como parte del support talent y amplían la oferta de géneros y estilos.

Además, ULTRA México reforzó la presencia de propuestas internacionales y locales con Annunakis, Bashkka, Bautista, Crystal Meza, David Triana, Emiliano de Marco, Gareth David, Isabella, Kassie, Laura Van Dam, Le Twins, Mariana Bo, Metrika, Michael BM, Mira Mira, Nathia Kate, O.bee b2b Tomas Station, Olly James, Pato Shoucair, Ramiro Puente, Sandro Bianchi, Vision V y ZAA.

La mezcla busca cubrir distintos sonidos dentro de la escena electrónica, desde propuestas enfocadas al techno y trance hasta producciones más cercanas al house, bass y formatos de gran escenario.

Serán dos días de actividades con aproximadamente 10 horas de música por jornada y tres escenarios / Especial

Dos días, tres escenarios y 10 horas de música

La edición 2026 de ULTRA México estará dividida en dos días de actividades, con aproximadamente 10 horas de música por jornada y tres escenarios funcionando de manera simultánea.

Entre ellos estarán el Main Stage, pensado para concentrar algunas de las presentaciones de mayor escala, y el escenario RESISTANCE, uno de los conceptos más reconocidos dentro de la familia ULTRA y enfocado particularmente en sonidos underground, house y techno.

El festival también contará con espacios dedicados al talento local, buscando que DJs y productores mexicanos compartan programación con nombres internacionales y que la experiencia vaya más allá de los actos principales.

El festival también contará con espacios dedicados al talento mexicano / Especial

¿Cuándo y dónde será ULTRA México 2026?

La tercera edición se realizará el sábado 7 y domingo 8 de noviembre de 2026 en el Estadio Banorte, recinto que recibirá durante todo el fin de semana una producción enfocada en iluminación, sonido, tecnología inmersiva y montaje audiovisual.

La propuesta del festival contempla una experiencia de gran formato, con escenarios diseñados para funcionar de manera simultánea y una programación que permitirá a los asistentes moverse entre distintos géneros durante ambas jornadas.

ULTRA México forma parte de ULTRA Worldwide, marca internacional de festivales con presencia en los seis continentes y cuyo evento insignia es el Ultra Music Festival de Miami.

Habrá Djs de trance, progressive hasta proyectos de techno, house y bass music / Especial

¿Quiénes son los headliners de ULTRA México 2026?

La primera línea del cartel está integrada por algunos de los nombres más reconocidos de la música electrónica mundial.

Entre los headliners confirmados se encuentran: Afrojack

Alesso

Armin Van Buuren

ARTBAT

CamelPhat

Boris Brejcha

Boys Noize

Eric Prydz

Hardwell

Klangkuenstler

Levity

Marlon Hoffstadt

Miss Monique

Sara Landry

Steve Angello

Subtronics

La lista reúne artistas con perfiles muy diferentes, desde figuras relacionadas con el trance y el progressive hasta proyectos de techno, house y bass music.

Nuevos nombres se suman al support

Como parte de la actualización final del cartel, ULTRA México añadió seis proyectos que reforzarán los sets de soporte durante ambas jornadas.

El bloque de support estará compuesto por: Colyn b2b Innellea

Giuseppe Ottaviani

Halo

Kobosil

Maddix

MaRLo

La incorporación de estos nombres amplía el abanico de sonidos del festival, especialmente en vertientes como techno, trance y melodic techno.

También habrá fuerte presencia de talento mexicano

Uno de los puntos importantes del cartel final es la participación de artistas nacionales y regionales, entre ellos Mariana Bo, Le Twins, Crystal Meza, Pato Shoucair, Ramiro Puente, David Triana, Emiliano de Marco, ZAA y Vision V.

A ellos se suman otros proyectos internacionales y emergentes que completan la programación y aportan diversidad a los tres escenarios. El objetivo es que el festival no dependa únicamente de los grandes nombres internacionales, sino que también funcione como una plataforma para DJs y productores que forman parte de la escena electrónica local.

ULTRA México forma parte de una marca global

La edición mexicana pertenece a la familia ULTRA Worldwide, organización responsable de festivales de música electrónica en diferentes regiones del mundo.

Su evento más conocido es el Ultra Music Festival de Miami, considerado uno de los encuentros más importantes dentro de la escena electrónica internacional y punto de referencia para las diferentes ediciones que se realizan en otros países.

La marca ha construido su identidad alrededor de producciones de gran escala, tecnología audiovisual y carteles que mezclan estrellas consolidadas con nuevas propuestas.

El lineup completo de ULTRA México 2026

HEADLINERS Afrojack

Alesso

Armin Van Buuren

ARTBAT

CamelPhat

Boris Brejcha

Boys Noize

Eric Prydz

Hardwell

Klangkuenstler

Levity

Marlon Hoffstadt

Miss Monique

Sara Landry

Steve Angello

Subtronics

SUPPORT Colyn b2b Innellea

Giuseppe Ottaviani

Halo

Kobosil

Maddix

MaRLo

ADDITIONAL SUPPORT Annunakis

Bashkka

Bautista

Crystal Meza

David Triana

Emiliano de Marco

Gareth David

Isabella

Kassie

Laura Van Dam

Le Twins

Mariana Bo

Metrika

Michael BM

Mira Mira

Nathia Kate

O.bee b2b Tomas Station

Olly James

Pato Shoucair

Ramiro Puente

Sandro Bianchi

Vision V

ZAA

Con este cartel, ULTRA México 2026 se prepara para dos jornadas en las que el Estadio Banorte se transformará en un punto de encuentro para seguidores de distintos géneros de la electrónica, combinando nombres históricos, artistas del momento y una amplia representación nacional.