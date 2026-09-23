¡SHEINBAUM RESPONDE A TRUMP! Esto dijo en la mañanera el 23 de septiembre

Durante la conferencia también se presentaron los avances de los trenes de pasajeros y carga que construye el gobierno./@IsabelFigueroa

La presidenta reaccionó a las declaraciones de Donald Trump en la ONU y también habló sobre el huracán Polo, trenes, AMLO y otros temas durante su conferencia

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este miércoles 23 de septiembre su mañanera desde Palacio Nacional, donde uno de los temas principales fue la respuesta a las declaraciones de Donald Trump durante su discurso ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Trump señaló a México como el “epicentro del narcotráfico” y pidió al gobierno mexicano recuperar el control del territorio frente a los cárteles. Ante estos dichos, Sheinbaum aseguró que existe una buena relación entre México y Estados Unidos y señaló que también deben considerarse las declaraciones del mandatario estadounidense en las que reconoció esa relación.

Claudia Sheinbaum encabezó la mañanera de este 23 de septiembre de 2026 desde Palacio Nacional./@donaldtrump

Sheinbaum responde a Trump y habla de la relación con EU

Durante la conferencia, Claudia Sheinbaum señaló que no comparte la forma en que se presentó una parte del discurso de Trump y recordó que el presidente estadounidense también habló de la relación entre ambos países y de la cooperación contra los grupos criminales.

Sheinbaum aseguró que existe una buena relación entre México y Estados Unidos pese a las diferencias./@pixabay

La mandataria agregó que México también podría señalar problemas relacionados con Estados Unidos, como el consumo de drogas y la producción de armas, pero afirmó que ha decidido mantener una relación de cooperación con el gobierno estadounidense.

Otro de los temas abordados fue la situación de Brasil y las próximas elecciones de ese país. Sheinbaum habló sobre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y sostuvo que no debe existir injerencia extranjera en los procesos electorales de otras naciones.

La presidenta respondió a las declaraciones de Donald Trump durante su discurso ante la ONU./@claudiasheimbaum

Huracán Polo, trenes y la pensión de AMLO: estos fueron otros temas

La presidenta también pidió a la población mantenerse atenta a las actualizaciones sobre el huracán Polo, particularmente en Jalisco, Colima y Michoacán, debido a los efectos que el ciclón podría provocar durante las próximas horas.

La mandataria pidió mantenerse atentos ante los efectos del huracán Polo en el Pacífico mexicano./@pixabay

En materia de infraestructura, el gobierno presentó avances de los proyectos de trenes de pasajeros y carga. Entre los datos expuestos se encuentran un avance de 45 por ciento en el tren México-Pachuca, 31 por ciento en México-Querétaro, 22 por ciento en Querétaro-Irapuato, 10 por ciento en Saltillo-Nuevo Laredo y 67 por ciento en el Tren Maya de carga.