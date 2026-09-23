La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este miércoles 23 de septiembre su mañanera desde Palacio Nacional, donde uno de los temas principales fue la respuesta a las declaraciones de Donald Trump durante su discurso ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Trump señaló a México como el “epicentro del narcotráfico” y pidió al gobierno mexicano recuperar el control del territorio frente a los cárteles. Ante estos dichos, Sheinbaum aseguró que existe una buena relación entre México y Estados Unidos y señaló que también deben considerarse las declaraciones del mandatario estadounidense en las que reconoció esa relación.
Sheinbaum responde a Trump y habla de la relación con EU
Durante la conferencia, Claudia Sheinbaum señaló que no comparte la forma en que se presentó una parte del discurso de Trump y recordó que el presidente estadounidense también habló de la relación entre ambos países y de la cooperación contra los grupos criminales.
La mandataria agregó que México también podría señalar problemas relacionados con Estados Unidos, como el consumo de drogas y la producción de armas, pero afirmó que ha decidido mantener una relación de cooperación con el gobierno estadounidense.
Otro de los temas abordados fue la situación de Brasil y las próximas elecciones de ese país. Sheinbaum habló sobre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y sostuvo que no debe existir injerencia extranjera en los procesos electorales de otras naciones.
Huracán Polo, trenes y la pensión de AMLO: estos fueron otros temas
La presidenta también pidió a la población mantenerse atenta a las actualizaciones sobre el huracán Polo, particularmente en Jalisco, Colima y Michoacán, debido a los efectos que el ciclón podría provocar durante las próximas horas.
En materia de infraestructura, el gobierno presentó avances de los proyectos de trenes de pasajeros y carga. Entre los datos expuestos se encuentran un avance de 45 por ciento en el tren México-Pachuca, 31 por ciento en México-Querétaro, 22 por ciento en Querétaro-Irapuato, 10 por ciento en Saltillo-Nuevo Laredo y 67 por ciento en el Tren Maya de carga.
Además, Sheinbaum reveló que Andrés Manuel López Obrador recibe alrededor de 30 mil pesos mensuales de pensión del ISSSTE, información que, según explicó, le fue proporcionada por Martí Batres.