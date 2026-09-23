La Luna de la Cosecha iluminará el cielo de México: ¿cuándo y a qué hora verla?

La Luna de la Cosecha 2026 iluminará el cielo durante la noche del sábado 26 de septiembre./Especial

La última Luna llena de septiembre llegará este fin de semana y será la primera del otoño, además de que se acercan cada vez más a finales de año

El cielo de México tendrá un nuevo espectáculo astronómico este fin de semana con la llegada de la Luna de la Cosecha 2026, nombre que recibe la Luna llena más cercana al equinoccio de otoño. El fenómeno ocurrirá este sábado 26 de septiembre y podrá observarse desde distintos puntos del país.

Aunque el momento exacto del plenilunio será durante el día, esto no significa que los mexicanos se perderán el espectáculo. Al llegar la noche, la Luna podrá observarse con gran brillo mientras asciende por el cielo, por lo que será una buena oportunidad para quienes quieran disfrutarla o tomar fotografías.

El plenilunio ocurrirá a las 10:49 de la mañana del 26 de septiembre en Ciudad de México./@pixabay

¿A qué hora se verá la Luna de la Cosecha 2026 en México?

De acuerdo con los cálculos astronómicos para Ciudad de México, la Luna alcanzará su fase llena exactamente a las 10:49 de la mañana del sábado 26 de septiembre. Sin embargo, al ocurrir el plenilunio durante el día, el mejor momento para observarla será cuando vuelva a aparecer sobre el horizonte al atardecer.

En la capital mexicana, el Sol se ocultará alrededor de las 6:28 de la tarde ese día, mientras que la Luna saldrá aproximadamente a las 6:29 de la tarde por el este. Esto permitirá verla prácticamente desde el inicio de la noche.

La Luna llena podrá observarse al atardecer cuando aparezca por el horizonte oriental./@pixabay

Así puedes ver la Luna de la Cosecha y qué habrá cerca de ella

Para disfrutar de la Luna de la Cosecha no será necesario utilizar telescopio ni equipo especializado. Lo recomendable es buscar un sitio con el menor número posible de obstáculos y contaminación lumínica, especialmente durante las primeras horas de la noche, cuando el satélite estará cerca del horizonte.

Además, durante las primeras horas de la noche del sábado, la Luna estará cerca de Saturno, por lo que quienes observen el cielo podrán intentar localizar ambos cuerpos celestes. También será posible observar a Venus brillando hacia el oeste después de la puesta del Sol.