Joven graba video en parque de la Cuauhtémoc y termina encerrada con candado. / Captura

Yamilet Candelaria aseguró que el acceso al Parque Aurora fue cerrado mientras grababa un video sobre las condiciones del lugar y que nadie le avisó que sería cerrado

Una joven denunció que quedó encerrada con candado dentro del Parque Aurora, ubicado en la colonia Maza, alcaldía Cuauhtémoc, mientras realizaba un video para mostrar las condiciones del espacio público.

De acuerdo con la denuncia difundida por Yamilet Candelaria, vecina de la zona, el acceso al parque fue cerrado sin previo aviso mientras ella documentaba la acumulación de basura y el deterioro de algunas instalaciones.

La joven relató que, al darse cuenta de que había quedado dentro del lugar, tuvo que comunicarse con sus familiares para solicitar ayuda. Posteriormente, su padre acudió al parque y rompió el candado para poder sacarla, según su propio testimonio.

Yamilet Candelaria difundió un video para denunciar que el acceso al parque fue cerrado mientras ella se encontraba en el interior. / Captura

¿Qué pasó dentro del Parque Aurora?

Los hechos habrían ocurrido el 20 de septiembre, cuando Candelaria acudió al Parque Aurora para grabar un video relacionado con las condiciones del espacio.

En las imágenes difundidas por la joven se observa una cadena con un candado colocada en uno de los accesos. Candelaria señaló que se encontraba grabando cuando se percató de que habían cerrado el lugar.

“Estaba haciendo un video sobre la alcaldía y sobre los espacios, que los tienen súper descuidados, y de la nada me encierran”, relató en el video difundido en redes sociales.

Ante la situación, explicó que llamó a sus padres. Su padre acudió al sitio y, al no recibir una solución inmediata, rompió el candado para permitir que ella pudiera salir.

Joven asegura que le dijeron que el cierre fue por una orden de la alcaldía

Tras lo ocurrido, Candelaria afirmó que los administradores del parque le indicaron que el cierre habría sido realizado por instrucciones de la alcaldía Cuauhtémoc.

En el material difundido aparece un hombre que, al ser cuestionado sobre el cierre, señala que a él le dijeron que debía cerrar el acceso y posteriormente menciona a la alcaldía.

Sin embargo, esta versión forma parte de la denuncia de la joven y de lo registrado en el video; no se presenta en la información disponible como una confirmación oficial de la alcaldía sobre quién ordenó el cierre.

Candelaria cuestionó por qué habría sido encerrada dentro de un espacio público y aseguró que en ningún momento se le pidió que abandonara el parque antes de que fuera cerrado.

En las imágenes compartidas por la joven se observa una cadena con candado colocada en el acceso al espacio público. / Captura

¿Qué denunció la joven sobre el parque?

Además del incidente, la joven utilizó sus redes sociales para señalar las condiciones de deterioro y acumulación de basura que, según su denuncia, presenta el Parque Aurora.

Candelaria también afirmó que desde hace tiempo la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega la tiene bloqueada de menciones en redes sociales. A partir de ello, decidió hacer pública su experiencia y cuestionar las condiciones de los espacios públicos de la demarcación.

Hasta la información disponible en los reportes consultados, no se da cuenta de una postura oficial de la alcaldía Cuauhtémoc que confirme o contradiga la versión de la joven sobre las instrucciones para cerrar el parque.