Banda El Recodo arma la fiesta en Londres y la policía llega para correrlos / VIDEO

Banda El Recodo sorprendió a turistas en Londres con una presentación improvisada cerca del Tower Bridge. / @elrecodooficial- @poncholizarraga

La agrupación mexicana sorprendió a turistas con un improvisado concierto, pero la intervención de la policía británica puso fin al espectáculo

Banda El Recodo protagonizó un curioso momento durante su reciente visita a Londres, luego de que sus integrantes improvisaran una presentación en plena vía pública, cerca del Tower Bridge, uno de los sitios más reconocidos de la capital británica.

La agrupación mexicana, que actualmente realiza una gira por Europa como parte de las celebraciones por sus 90 años de trayectoria, aprovechó su estancia en Londres para tocar algunos de sus temas con instrumentos de viento y percusiones.

El momento fue compartido en video por la propia banda y rápidamente comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes se observa cómo varias personas se acercaron para escuchar y disfrutar de la música de la agrupación sinaloense.

Sin embargo, el espectáculo duró poco. Un elemento de la policía británica se acercó a los músicos y les indicó que debían detener la presentación y retirarse del lugar.

La policía británica intervino mientras Banda El Recodo tocaba en la vía pública de Londres. / Captura

Así fue el momento en que corrieron a Banda El Recodo

El video que circula en redes sociales muestra a los músicos interpretando música regional mexicana mientras algunas personas se detienen para observarlos.

La escena cambia cuando aparece un elemento de seguridad y solicita que terminen con la presentación. Los integrantes de la banda dejan de tocar y comienzan a retirarse del lugar.

La propia banda expresó en redes sociales junto al video: La misión era llevar nuestra música hasta uno de los lugares más emblemáticos de Londres, pero hoy no se pudo. Así que, por hoy, no se logró la misión.

Hasta el momento, no se ha informado que el incidente haya afectado las actividades de la agrupación en su gira europea.