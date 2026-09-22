VIDEO|¡Se armó la pelea! Fiesta de graduación de la Universidad Cuauhtémoc termina a golpes

La fiesta de graduación de la Universidad Cuauhtémoc terminó en una pelea entre los asistentes / Especial

Estudiantes y familiares protagonizaron una riña durante el festejo, que dejó a varias personas lesionadas

Lo que estaba previsto como una celebración por la graduación de estudiantes de la Universidad Cuauhtémoc terminó en una pelea campal, luego de que se registrara un enfrentamiento entre algunos de los asistentes.

El incidente ocurrió durante la fiesta de graduación, donde estudiantes y familiares comenzaron una confrontación que terminó a golpes, provocando momentos de tensión entre quienes se encontraban en el lugar.

Estudiantes y familiares protagonizaron una riña durante el festejo de graduación / Especial

De la celebración a los golpes

De acuerdo con los reportes, la celebración transcurría con normalidad hasta que comenzó la disputa entre algunos de los asistentes. La situación rápidamente escaló y derivó en una pelea en la que participaron varias personas.

En medio del enfrentamiento, algunos de los presentes intentaron intervenir para detener la riña; sin embargo, los golpes continuaron durante algunos momentos.

Personas resultaron lesionadas

Como consecuencia de la pelea, varias personas resultaron lesionadas. El altercado generó preocupación entre los asistentes, quienes presenciaron cómo una celebración que debía marcar el cierre de una etapa académica terminó en una confrontación.

Hasta el momento, el hecho ha generado diversas reacciones debido a que ocurrió durante un evento organizado para celebrar la graduación de los estudiantes.

La celebración universitaria terminó con varias personas lesionadas tras el enfrentamiento / Especial

La situación quedó registrada y comenzó a circular en redes sociales, donde las imágenes del enfrentamiento llamaron la atención de los usuarios.

La celebración terminó en enfrentamiento

El festejo de graduación, que reunía a estudiantes y familiares para celebrar el término de los estudios universitarios, terminó marcado por la pelea.

El altercado quedó registrado y las imágenes comenzaron a circular en redes sociales / Especial