El luchador mexicano no pudo librarse del encordado en un intento de vuelo

A lo largo de la basta historia de la lucha libre no solo en México, sino alrededor del mundo, se ha comentado en repetidas ocasiones que no es un juego y que se debe tomar con precaución, pues cada movimiento que se lleva a cabo tiene su grado de dificultad y mucho riesgo a la hora de llevarse a cabo.

Una de las pruebas recientes al respecto tuvo como principal involucrado a Bocazas II, quien sufrió una fuerte lesión al tratar de volar en el medio de una de sus luchas, causando la preocupación de sus compañeros y, por supuesto, del público que estaba presente en esa noche.

Revisión para Bocazas II tras su lesión | Captura de pantalla

¿Qué sucedió con Bocaxas II?

Fue en el penúltimo fin de semana de septiembre del presente 2026 en donde, durante una función independiente en Tamaulipas, la lesión tuvo lugar de manera completamente inesperada, pues Bocazas II se disponía a realizar un vuelo sobre uno de sus rivales en la lucha, en específico uno llamado 'Brillo Dorado'.

En dicho movimiento, el luchador que lo realice, tiene 'cuerdear' de lado a lado para posteriormente apoyarse en la segunda cuerda y lanzarse por encima de la tercera para provocar el daño a su rival, quien ya se encuentra en la 'falda' del cuadrilátero.

En el caso de Bocazas, al intentar lanzarse con el apoyo en la segunda cuerda, su pierna derecha se resbaló, por lo que no pudo apoyarse y por el contrario terminó enredándose, causando que la fuerza de la cuerda hiciera palanca con la misma extremidad que tenía atorada, provocando la terrible lesión que se ha hecho viral en las últimas semanas.

Bocazas II antes de lanzarse por encima de la tercera cuerda | Captura de pantalla

Cuando sus compañeros lograron desatarlo del encordado, trataron de atenderlo de inmediato, pues fue demasiado evidente que la lesión no fue menor, así que los involucrados, incluido Demonio Infernal, pidieron la ayuda del servicio médico mientras Bocazas ya se mantenía en el suelo esperando que eso sucediera.

¿Cuál es el reporte médico?

Por el momento, no se sabe cuál es la lesión específica que ha sufrido el guerrero mexicano; sin embargo, luego de la función fue trasladado a un hospital en donde se ha le han aplicado la mayor cantidad de estudios pertinentes para saber qué fue lo que pasó y así poder tratarlo a la brevedad.