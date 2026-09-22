El luchador mexicano participó en una de las triples amenazas clasificatorias a la lucha de escaleras del próximo 10 de octubre

A tan solo una semana de uno de los mejores momentos en la carrera de Penta (dicho por él mismo al inicio de este Raw), el nacido en Ecatepec logró otro momento importante en su carrera, pues inesperadamente, es uno de los clasificados a la lucha de Money in the Bank 2026.

Todo esto se dio debido a que Solo Sikoa, quien estaba pactado a aparecer en la triple amenaza en contra de Dominik Mysterio y Dragon Lee, no pudo aparecer debido a un ataque más que sorpresivo por parte de 946, la nueva facción comandada por Royce Keys.

Triple amenaza entre Penta, Dragon Lee y Dominik Mysterio | wwe.com

Penta in the Bank!

Desde el inicio del programa, Penta ya había dado un discurso en el que dejó bastante en claro que quiere a como de lugar una nueva oportunidad por el campeonato mundial pesado, lanzando un mensaje a Roman Reigns para pedirle una nueva oportunidad por la presea que porta el 'Jefe Tribal'.

El evento central tenía la consigna de enfrentar a Dragon Lee, Dominik Mysterio y Solo Sikoa; sin embargo, este último fue atacado de manera brutal por Royce Keys, Bronco Nima y Lucien Price (946), quienes lo subieron de forma agresiva a su camioneta y lo sacaron de la arena ubicada en San Antonio sin nadie que pudiera llegar a tiempo.

Penta conecta una patada a Dragon Lee | wwe.com

De vuelta en el ring, Dragon y Dominik se disponían a comenzar un encuentro mano a mano para definir al ganador y, por ende, al nuevo clasificado a la lucha por el maletín de Money in the Bank, pero fue en ese momento que apareció Adam Pierce, gerente general de la marca roja para comunicar que iba a cumplir con lo prometido: una triple amenaza, por lo que presentó a Penta como el sustituto de Sikoa.

La lucha, como era de esperarse, fue de menos a mucho más, dejando a todos los participantes con una posiblidad de ganar, aunque el que mejor aprovechó discho chance fue el 'Cero Miedo', quien logró hacerle un Mexican Destroyer al 'Sucio' Dom para catapultarse a la lucha de escaleras.

Las luchas por el maletín toman forma

Penta se convierte en el cuarto clasificado junto a Bron Breakker, Je'von Evans, Trick Williams y ahora él, esperando un par de clasificados más. Uno de ellos saldrá del combate del viernes 25 de septiembre entre CM Punk, Finn Bálor y Gunther, el otro, aún no se sabe en cuál lucha estará para meterse al combate.

En cuanto a la rama femenina, Roxanne Pérez venció en esta edición de Raw a La Catalina y a Iyo Sky para clasificar a la lucha, en la misma que está también Sol Ruca, Jacy Jane y Lola Vice, quien ha firmado recientemente un contrato a tiempo completo con Monday Night Raw.