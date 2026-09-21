Un histórico luchador tapatío falleció a los 72 años; durante casi dos décadas formó parte del equipo de programación del Consejo Mundial de Lucha Libre

La lucha libre mexicana se encuentra de luto luego de que se confirmara el fallecimiento de Javier Esparza Coronado, mejor conocido como Franco Colombo, histórico luchador que posteriormente se convirtió en una pieza importante dentro del equipo de programación del Consejo Mundial de Lucha Libre.

La noticia fue dada a conocer este domingo por una sobrina a través de redes sociales. Colombo tenía 72 años y dejó una trayectoria que abarcó tanto los cuadriláteros como una importante etapa detrás de las funciones del CMLL.

Nacido el 11 de agosto de 1953 en Guadalajara, Jalisco, Franco Colombo comenzó su preparación bajo las enseñanzas del maestro Cuauhtémoc 'Diablo' Velasco, después de descubrir su pasión por la lucha libre tras conocer las funciones que se transmitían desde la Arena Coliseo de Occidente.

Franco Colombo posando | Captura de Pantalla

Franco Colombo tuvo una destacada carrera como luchador

Antes de convertirse en programador, Franco Colombo construyó una trayectoria de alrededor de 15 años como luchador profesional. Durante su formación también practicó lucha olímpica y grecorromana durante cinco años antes de recibir la autorización de Diablo Velasco para comenzar su carrera.

Su llegada a la Ciudad de México se produjo en 1977, después de recibir recomendaciones de figuras como El Solitario, Ángel Blanco y Alfonso Dantés. Posteriormente, comenzó a presentarse en la Arena Coliseo durante las funciones de los martes populares.

Uno de los principales logros de su carrera llegó el 1 de noviembre de 1980, cuando derrotó a Américo Rocca para conquistar el Campeonato Nacional de Peso Welter en la Pista Revolución. Colombo logró defender el campeonato ante rivales como Mario 'La Fiera' Valenzuela y Mocho Cota, antes de perderlo frente a El Supremo en febrero de 1981.

Además de su paso por los principales escenarios de la lucha libre mexicana, Colombo llegó a utilizar brevemente el personaje de La Silueta. Su carrera también estuvo marcada por una fuerte lesión en la columna sufrida durante una función en la Pista Revolución, la cual incluso lo dejó sin poder caminar durante aproximadamente un año.

Franco Colombo, antes y después | Captura de Pantalla

El polémico episodio que marcó su carrera

Uno de los episodios más recordados de la trayectoria de Franco Colombo ocurrió el 17 de agosto de 1982 en la Arena Coliseo, durante una lucha de apuestas en la que hizo equipo con El Faisán para enfrentar a Manuel Robles y Pánico.

El encuentro terminó envuelto en una confusión durante la tercera caída, pues los réferis dieron indicaciones contradictorias sobre el resultado del combate. Mientras Güero Rangel levantaba la mano de Pánico, Eddie Palau había contado las tres palmadas a favor de Colombo, generando una situación que el público interpretó como un empate.

Ante la presión de los aficionados, Colombo terminó aceptando que le cortaran la cabellera, mientras que El Faisán perdió su máscara. Sin embargo, el caso continuó al día siguiente, cuando los involucrados fueron citados por la Comisión de Box y Lucha Libre para determinar las consecuencias definitivas del polémico resultado.

Franco Colombo | Captura de Pantalla

Su legado continuó detrás de los cuadriláteros

Después de retirarse de la lucha libre, Franco Colombo recibió una invitación de Paco Alonso para integrarse como instructor y posteriormente pasó a formar parte del equipo de programación del CMLL, donde trabajó junto a José Luis Feliciano y Pánico.

Colombo permaneció cerca de dos décadas dentro del área de programación, convirtiéndose en una de las personas encargadas de contribuir en la construcción de las funciones de la empresa. Su etapa dentro del CMLL terminó durante la pandemia, cuando decidió jubilarse después de que la empresa le ofreciera continuar con la mitad de su sueldo.

Con su fallecimiento, la lucha libre mexicana pierde a un hombre que conoció distintas facetas del negocio, primero desde el cuadrilátero y posteriormente desde una posición detrás de las funciones. Franco Colombo murió a los 72 años, dejando una trayectoria vinculada durante décadas al CMLL y a la historia de la lucha libre nacional.