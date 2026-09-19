Luchador pausa su carrera en CMLL para regresar a la Guardia Nacional de Estados Unidos

Flip Gordon se alejará temporalmente de los cuadriláteros, aunque prometió volver a México para representar nuevamente a la empresa

Flip Gordon anunció que hará una pausa temporal en su carrera dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) para reincorporarse a la Guardia Nacional del Ejército de Estados Unidos. El luchador de 34 años explicó que retomará su vida militar, aunque aseguró que su etapa dentro de la lucha libre todavía no termina.

Travis Gordon Lopes Jr., nombre real del gladiador estadounidense, dio a conocer la decisión a través de sus redes sociales. De acuerdo con el luchador, su regreso a la Guardia Nacional también está relacionado con su intención de asegurar la situación migratoria de su familia mediante la residencia permanente en Estados Unidos.

"Después de 11 años viviendo mi sueño alrededor del mundo como luchador profesional, he decidido terminar algo que empecé hace mucho tiempo. Me he alistado oficialmente de nuevo en la Guardia Nacional del Ejército", explicó Gordon en un video publicado en Instagram. Además, dejó un mensaje sobre su futuro: "La lucha libre no ha terminado. Flip Gordon no ha acabado".

Flip Gordon y Niebla Roja, en la Arena México | IG: @cmll_mx

¿Flip Gordon regresará a luchar en México?

Pese a su pausa, el Súper Soldado aseguró que tiene contemplado regresar a México y continuar su carrera en el CMLL. Gordon se presentó de manera constante en la Arena México, donde logró establecer una conexión con los aficionados durante su etapa en la empresa.

"Volveré al ring. Volveré a México. Y volveré representando al CMLL. Gracias a todos los que me han apoyado a través de cada capítulo de este viaje", afirmó el estadounidense, quien no especificó cuánto tiempo permanecerá alejado de los cuadriláteros.

Flip Gordon retomará su vida militar

La experiencia dentro de las fuerzas armadas no es nueva para Gordon. Antes de consolidar su trayectoria como luchador profesional, formó parte de la Guardia Nacional, antecedente del que surgió su personaje del 'Súper Soldado' dentro del pancracio.

Después de 11 años de carrera en la lucha libre profesional y de competir en diferentes empresas alrededor del mundo, Gordon retomará temporalmente su faceta militar. Su salida representa una pausa en su etapa con el CMLL, aunque el propio luchador aseguró que volverá a México y nuevamente subirá al ring representando a la empresa.