El evento más grande del Consejo Mundial de Lucha Libre ha llegado

El 93.º Aniversario del CMLL se celebrará este viernes 18 de septiembre en la Arena México, donde el Consejo Mundial de Lucha Libre llevará a cabo una de sus funciones más importantes del año, a partir de las 8:00 pm por Fox Sport 2 y los canales oficiales de la promotora mexicana.

La función contará con un cartel especial para celebrar los 93 años de historia de la empresa, con luchas de apuestas y algunos de los principales nombres de la actualidad en la lucha libre mexicana.

¿A qué hora empieza el 93.º Aniversario del CMLL?

El 93.º Aniversario del CMLL comenzará en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México, este viernes 18 de septiembre.

La función tendrá como escenario la tradicional Arena México, ubicada en la Ciudad de México, donde se espera una noche especial para celebrar un nuevo aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre.

Hechicero, Zack Sabre Jr. y Claudio Castagnoli por el título | CMLL

¿Dónde ver el 93 Aniversario del CMLL?

El Magno Evento podrá seguirse a través de las plataformas oficiales del CMLL, además de la transmisión de Fox Sport 2 o Premium.

Los aficionados que no puedan acudir a la Arena México tendrán la posibilidad de seguir las acciones desde casa mediante las opciones de transmisión disponibles para el evento.

Todo lo que debes saber de la función del 93 Aniversario del CMLL | CMLL

Cartelera del 93 Aniversario del CMLL

La función contará con algunas de las principales estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre y tendrá como uno de sus grandes atractivos las luchas de apuestas que pondrán en juego máscaras y cabelleras.

Cuadrangular de Parejas con Final Suicida: Místico y Averno vs. Último Guerrero y Templario vs. Zandokan Jr. y Star Jr. vs. Bárbaro Cavernario y Dragón Rojo Jr.

Campeonato Mundial Completo: Hechicero vs. Zack Sabre Jr. vs. Claudio Castagnoli

Volador Jr. vs. Andrade El Ídolo

Campeonato Mundial Femenil: Persephone (c) vs. Tessa Blanchard vs. Starlight Kid vs. Mina Shirakawa

Soberano Jr. vs. Bandido

Campeonato Mundial Welter: Titán (c) vs. Komander

Campeonato Mundial de Parejas: Ángel de Oro y Niebla Roja (c) vs. Villano III Jr. e Hijo de Villano III vs. Sky Team (Máscara Dorada y Neón) vs. Los Hermanos Calavera

Mano a mano de Leyendas: Blue Panther vs. Jeff Jarrett

CMLL vs. Stardom: Maika, Mei Seira y Ema Maishima vs. Sanely, Kira y Candela