Todo lo que debes saber de la función del 93 Aniversario del CMLL

Todo lo que debes saber de la función del 93 Aniversario del CMLL | CMLL

Todos los detalles sobre la Fiesta del 93 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre

El Consejo Mundial de Lucha Libre promete ser una auténtica fiesta en la Arena México, con grandes luchadores que serán el foco de una noche que marcará un antes y un después para la promotora mexicana.

RÉCORD te trae la cartelera con el orden en que irán saliendo a lo largo de la noche las estrellas como Místico, Andrade El Ídolo, Hechicero, Bandido y Soberano Jr. y, sobre todo, los combates destacados.

Las estrellas de la estelar

La lucha estelar para el Aniversario 93 tendrá a las mejores estrellas que el Consejo Mundial tiene para ofrecer, desde Místico y Averno, una rivalidad que ha marcado a la compañía por 20 años, enfrentamientos para saldar cuentas y un cruce entre alumno y maestro.

Místico y Averno

Último Guerrero y Templario

Zandokan Jr. y Star Jr.

Bárbaro Cavernario y Dragón Rojo Jr.

La última pareja en pie se enfrentará en una lucha de máscara contra cabellera, por lo que uno de ellos perderá su incógnita o su melena.

Místico ingresando al cuádrilatero en la Arena México l Captura

Grandes mano a mano

Uno de los combates más esperados será el regreso de Andrade El Ídolo en un Aniversario cuando se mida a su viejo rival, Volador Jr., en una lucha que promete combinar la lucha aérea del mexicano con el estilo técnico y agresivo del luchador de Gómez Palacio.

Volador fue quien venciera al duranguense antes de dar sus grandes saltos de forma internacional, por lo que el enfrentamiento entre ellos promete ser muy especial.

Andrade El Ídolo | Cortesía CMLL

Otro duelo que destaca por su calidad y los nombres de quienes se suben al cuadrilátero será el enfrentamiento entre Soberano Jr. y Bandido.

Una rivalidad que ha sido marcada por la alta intensidad desde el Grand Prix 2026, con la que ambos luchadores han mostrado uno sobre el otro, con declaraciones que han intentado exhibir al otro.

Bandido le manda mensaje a Soberano Jr. tras lo sucedido en el Grand Prix 2026 | CMLL/AEW

Campeonato Mundial de Parejas, también en juego

La división de parejas tendrá protagonismo con una lucha por el Campeonato Mundial de Parejas CMLL.

Los actuales campeones, Ángel de Oro y Niebla Roja, defenderán sus cinturones ante Villano III Jr. e Hijo de Villano III, Sky Team (Máscara Dorada y Neón) y Los Hermanos Calavera.

Un histórico reinado de los hermanos Chávez buscará seguir ante una lucha que puede ser la más peligrosa en todo su tiempo, siendo los monarcas de la división.

Máscara Dorada hace pin sobre Ángel de Oro | EMILIANO CÁRDENAS

Persephone defenderá el Campeonato Mundial Femenil

La actual Campeona Mundial Femenil del CMLL, Persephone, tendrá una complicada defensa en un cuadrangular.

La ‘Diosa’ se enfrentará a Tessa Blanchard, Starlight Kid y Mina Shirakawa en una lucha que reunirá talento de México, Estados Unidos y Japón en el escenario más importante del CMLL.

Persephone llegará además como una de las grandes protagonistas del CMLL tras consolidarse como la Campeona TBS en ALL IN al destronar a Maya World.

Persephone vs. Tessa Blanchard vs. Starlight Kid vs. Mina Shirakawa | CMLL

Lucha de ensueño por el Campeonato Mundial Completo

El Campeonato Mundial Completo del CMLL tendrá una batalla legendaria de tres hombres con un cartel internacional.

Hechicero, Zack Sabre Jr. y Claudio Castagnoli se enfrentarán por el título, en un combate que luce especialmente atractivo para los aficionados a la lucha técnica y de llaveo.

Una lucha que reúne a los mayores talentos de todo el mundo de AEW, NJPW y CMLL al reunirse en uno de los que pueden ser uno de los mejores combates en todo el año.

Hechicero, Zack Sabre Jr. y Claudio Castagnoli por el título | CMLL

Cartelera al momento del 93 Aniversario del CMLL

Cuadrangular de Parejas con Final Suicida: Místico y Averno vs. Último Guerrero y Templario vs. Zandokan Jr. y Star Jr. vs. Bárbaro Cavernario y Dragón Rojo Jr.

Campeonato Mundial Completo: Hechicero vs. Zack Sabre Jr. vs. Claudio Castagnoli

Volador Jr. vs. Andrade El Ídolo

Campeonato Mundial Femenil: Persephone (c) vs. Tessa Blanchard vs. Starlight Kid vs. Mina Shirakawa

Soberano Jr. vs. Bandido

Campeonato Mundial Welter: Titán (c) vs. Komander

Campeonato Mundial de Parejas: Ángel de Oro y Niebla Roja (c) vs. Villano III Jr. e Hijo de Villano III vs. Sky Team (Máscara Dorada y Neón) vs. Los Hermanos Calavera

Mano a mano de Leyendas: Blue Panther vs. Jeff Jarrett

CMLL vs. Stardom: Maika, Mei Seira y Ema Maishima vs. Sanely, Kira y Candela