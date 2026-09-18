Una función de lucha libre callejera en Ixtapaluca, Estado de México, tuvo a un protagonista inesperado. Un perro que apareció entre los aficionados terminó involucrándose en la acción y se robó por completo el espectáculo, al grado de subir al ring y recibir la ovación del público.
El curioso momento ocurrió durante una función realizada con motivo de las fiestas de Independencia. A través de redes sociales comenzó a circular el video en el que se observa al lomito interactuando con los luchadores y persiguiéndolos entre los espacios destinados para los aficionados.
El perro se robó el show de la lucha libre
Mientras los luchadores realizaban sus movimientos, el perro comenzó a acercarse a ellos con actitud juguetona. Poco a poco, su presencia llamó cada vez más la atención de los asistentes, hasta que terminó persiguiendo a uno de los protagonistas entre el público.
Pero el lomito no se conformó con eso y decidió subir al ring, donde continuó acompañando a los luchadores mientras se desarrollaba la función.
La situación provocó las risas y los aplausos de los aficionados, que terminaron completamente volcados con el inesperado invitado.
La función terminó con el perro convertido en el gran protagonista de la jornada e incluso fue declarado campeón junto al trío ganador, conformado por Radioactivo, Ciclón Ramírez Jr. e Hijo de Dos Caras.
El momento provocó la celebración de los asistentes, quienes reconocieron al lomito que, sin tener programada ninguna participación, terminó robándose la función de lucha libre callejera.