Perro se roba función de lucha libre callejera y termina arriba del ring | CAPTURA DE PANTALLA

El lomito apareció durante una función en Ixtapaluca, Estado de México, interactuó con los luchadores y terminó siendo ovacionado por los aficionados

Una función de lucha libre callejera en Ixtapaluca, Estado de México, tuvo a un protagonista inesperado. Un perro que apareció entre los aficionados terminó involucrándose en la acción y se robó por completo el espectáculo, al grado de subir al ring y recibir la ovación del público.

El curioso momento ocurrió durante una función realizada con motivo de las fiestas de Independencia. A través de redes sociales comenzó a circular el video en el que se observa al lomito interactuando con los luchadores y persiguiéndolos entre los espacios destinados para los aficionados.

Esteban Gutiérrez participó en las lecciones de lucha libre

El perro se robó el show de la lucha libre

Mientras los luchadores realizaban sus movimientos, el perro comenzó a acercarse a ellos con actitud juguetona. Poco a poco, su presencia llamó cada vez más la atención de los asistentes, hasta que terminó persiguiendo a uno de los protagonistas entre el público.

La lucha libre estará presente en el Taco Fest 2025. /¡Stock

Pero el lomito no se conformó con eso y decidió subir al ring, donde continuó acompañando a los luchadores mientras se desarrollaba la función.

La situación provocó las risas y los aplausos de los aficionados, que terminaron completamente volcados con el inesperado invitado.

La función terminó con el perro convertido en el gran protagonista de la jornada e incluso fue declarado campeón junto al trío ganador, conformado por Radioactivo, Ciclón Ramírez Jr. e Hijo de Dos Caras.

El momento provocó la celebración de los asistentes, quienes reconocieron al lomito que, sin tener programada ninguna participación, terminó robándose la función de lucha libre callejera.