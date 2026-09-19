Místico se queda con el 93 Aniversario y con la cabellera de Averno

Otra noche histórica para el Consejo Mundial de Lucha Libre

Una rivalidad de más de 20 años, más que llegar a su fin, tuvo un resultado que terminó por decantar la historia hacia un lado. Místico consiguió imponerse a Averno en el evento estelar del 93 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre y se quedó con la cabellera de su histórico rival.

Averno en plena pelea del CMLL | X @CMLL_OFICIAL

En una Arena México que vivió una noche especial, ambos luchadores volvieron a enfrentarse después de más de dos décadas de rivalidad. Esta vez, el ‘Rey de Plata y Oro’ consiguió salir con la victoria en la lucha de Máscara contra Cabellera y dejó a Averno sin su melena.

La rivalidad entre ambos tuvo uno de sus capítulos más importantes, pues Místico logró llevarse una victoria que quedará marcada en la historia del 93 Aniversario.

Místico y Averno comenzaron la noche como pareja

Antes de enfrentarse por la cabellera, Místico y Averno tuvieron que hacer equipo en el Cuadrangular de Parejas Increíbles. La peculiar alianza puso frente a frente a algunas de las principales rivalidades del CMLL.

Místico ingresando al cuádrilatero en la Arena México l Captura

Místico y Averno terminaron imponiéndose en el cuadrangular para conseguir su lugar en el combate estelar de la noche, donde finalmente se enfrentaron por la máscara y la cabellera.

Hechicero retuvo el Campeonato Mundial Pesado CMLL

Hechicero también salió con el campeonato en su poder después de derrotar a Claudio Castagnoli y Zack Sabre Jr. en una de las luchas más importantes de la función.

Pese a que la lucha se tomó su tiempo, las acciones nunca pararon en busca de quedarse con uno de los mayores títulos del CMLL.

El monarca consiguió superar a los dos luchadores internacionales y mantuvo el Campeonato Mundial Pesado CMLL.

Andrade ‘El Ídolo’ derrotó a Volador Jr.

Andrade ‘El Ídolo’ se impuso a Volador Jr. en una lucha protagonizada por dos viejos conocidos de la lucha libre mexicana.

El enfrentamiento cumplió con las expectativas de algunos aficionados de la ‘México Catedral’, pero finalmente fue Andrade quien consiguió quedarse con la victoria.

Persephone retuvo el Campeonato Mundial Femenino CMLL

Persephone consiguió mantener el Campeonato Mundial Femenino CMLL después de enfrentarse a Tessa Blanchard, Mina Shirakawa y Starlight Kid.

La campeona utilizó toda su astucia durante la contienda y, al más puro estilo de Eddie Guerrero, consiguió salir con el título en su poder.

Soberano Jr. fue más astuto que Bandido

Soberano Jr. consiguió derrotar a Bandido en otro de los enfrentamientos que llegaron al 93 Aniversario después de una intensa rivalidad.

Un enfrentamiento que se sintió personal, ambos luchadores dieron todo de sí para llevarse el triunfo, donde dejaron en claro, porque eran de las mejores rivalidades de la noche.

El ‘lujo de la lucha libre ’ terminó imponiéndose a su rival y salió de la Arena México con una importante victoria.

Soberano Jr. | Captura de pantalla

Titán conservó el Campeonato Mundial Welter

Titán también logró mantener el oro del CMLL. El campeón derrotó a Komander para retener el Campeonato Mundial Welter y continuar como monarca de la división.

Una lucha de altos vuelos que no decepcionó al público presente en la Arena México, ya que en todo momento, pudo haber un resultado para cualquiera de ambos lados.

Los Hermanos Chávez conservaron los Campeonatos Mundiales de Parejas

Los Hermanos Chávez consiguieron retener los Campeonatos Mundiales de Parejas CMLL en una lucha de múltiples equipos y seguir así con su histórico reinado.

Una lucha que tuvo acción sin cesar, dinamismo, grandes movidas y con finales que casi dejan sin aliento a uno, los campeones fueron los más listos al final.

Ángel de Oro y Niebla Roja se impusieron a Los Calavera, Los Villanos y el Sky Team, dejando un final abierto para futuros retadores.

Blue Panther estará en el Torneo Cibernético de Leyendas | INSTAGRAM @bluepantheroficial

Blue Panther venció a Jeff Jarrett

La experiencia también estuvo presente en el 93 Aniversario con el enfrentamiento entre Blue Panther y Jeff Jarrett.

El histórico luchador mexicano consiguió imponerse al estadounidense para sumar otra victoria en una noche especial para el CMLL.

Maika, Mei Seira y Ema Maishima abrieron la función con victoria

La lucha de apertura estuvo Maika, Mei Seira y Ema Maishima, quienes hicieron equipo para enfrentar a Sanely, Kira y Candela.