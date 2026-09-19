El Consejo Mundial de Lucha Libre cumple 93 años de historia

Hay números que impresionan cuando los escuchas, pero adquieren otra dimensión cuando entiendes todo lo que tuvo que suceder para llegar hasta ellos. Noventa y tres años de historia no representan solamente una fecha en el calendario. Son generaciones completas de luchadores, familias, aficionados, promotores y trabajadores que han mantenido viva una tradición que forma parte de la identidad cultural de México.

Este viernes, el Consejo Mundial de Lucha Libre celebra su 93 Aniversario en la Arena México. Para quienes vivimos este oficio, una noche así tiene un significado especial. He tenido la oportunidad de competir en muchos lugares y conocer distintas maneras de entender el wrestling, pero entrar a la Arena México siempre recuerda algo importante. Una llega a un espacio donde la historia estaba mucho antes que nosotros.

Eso también cambia la manera en que entiendo un aniversario. No se trata solamente de mirar fotografías antiguas, recordar grandes nombres o repetir que el CMLL es una empresa histórica. La verdadera importancia está en comprobar que, después de tantas décadas, esa historia todavía es capaz de convocar al público, crear rivalidades, desarrollar talento y despertar interés dentro y fuera de México.

La cartelera de este año lo demuestra. Hay luchadores mexicanos, talento internacional, campeonatos, máscaras, cabelleras y estilos provenientes de diferentes partes del mundo. Algunos nombres cargan décadas de experiencia y otros están escribiendo apenas los primeros capítulos de su carrera. Esa combinación explica mejor que cualquier discurso por qué una institución puede mantenerse vigente durante 93 años.

También existe una responsabilidad para quienes hoy tenemos la oportunidad de formar parte del Consejo. Estar aquí significa entrar a una historia que no comenzó con nosotros y que tampoco terminará cuando nosotros nos vayamos. Podemos aportar nuestras luchas, nuestras ideas y nuestra personalidad, pero siempre entendiendo que recibimos algo construido por muchas personas antes.

Como luchadora, eso me obliga a observar con respeto. Cada generación transforma la lucha libre porque el público cambia y porque quienes subimos al ring también encontramos nuevas maneras de comunicarnos. Pero transformar una tradición no significa olvidarla. Para innovar primero hay que entender qué estamos recibiendo y por qué determinadas cosas siguen teniendo significado después de tantos años.

Eso es algo que he aprendido todavía más durante mi tiempo en el CMLL. Hay detalles que quizá un aficionado observa como parte natural del espectáculo, pero detrás existe una cultura muy profunda. La manera de caminar hacia el ring, de construir una rivalidad, de defender un campeonato o de entender lo que representa una máscara pertenece a un lenguaje que ha pasado de una generación a otra.

Por eso creo que el Aniversario también debe servir para mirar hacia adelante. Celebrar 93 años tendría poco sentido si solamente habláramos del pasado. La mejor manera de reconocer a quienes construyeron esta historia es asegurarnos de que nuevas generaciones tengan algo sólido que recibir, transformar y defender.

Yo todavía tengo mucho que aprender dentro de esa tradición. También tengo claro que cada vez que subo a un ring del Consejo represento algo más grande que mi propio nombre. Eso es lo que hace especial pertenecer, aunque sea durante una parte de nuestra carrera, a una institución con esta historia.