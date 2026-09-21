El 21 de septiembre de 1933 comenzó la historia de la entonces Empresa Mexicana de Lucha Libre, que con el paso de las décadas se convirtió en una de las instituciones más importantes de la lucha libre mexicana

La lucha libre mexicana está de fiesta y no solo por ser el Día Internacional de la Lucha Libre. Este 21 de septiembre, el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) celebra 93 años de historia, una trayectoria que comenzó en 1933 gracias a la visión de Don Salvador Lutteroth González.

Fue un día como hoy, pero de 1933, cuando Lutteroth González presentó la primera función de la entonces Empresa Mexicana de Lucha Libre, dando inicio a una tradición que ha pasado de generación en generación y que se mantiene vigente hasta nuestros días.

Salvador Lutteroth y el inicio de una tradición

La primera función marcó el comienzo de una empresa que con el paso de los años se convertiría en una pieza fundamental para entender la historia de la lucha libre en México.

A partir de aquel 21 de septiembre, la empresa comenzó a construir una identidad propia alrededor de los combates, las máscaras, las cabelleras y los personajes que terminaron convirtiéndose en parte de la cultura popular mexicana.

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Con el paso de las décadas, distintas generaciones de luchadores encontraron en sus filas un escenario para construir sus carreras, siendo el ejemplo del Santo, Hijo del Santo, Blue Demon, Perro Aguayo, Hijo del Perro Aguayo y muchos más, estrellas que protagonizaron algunas de las rivalidades más recordadas de la lucha libre nacional.

El recinto también se convirtió en parte fundamental de esta historia. La Arena México, conocida como la 'Catedral de la Lucha Libre', ha sido escenario de grandes funciones y de momentos que quedaron registrados en la memoria de los aficionados.

La empresa también ha mantenido una de las tradiciones más importantes de la lucha libre mexicana: las luchas de apuestas, donde máscaras y cabelleras han estado en juego en combates que han marcado carreras.

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93 años después, el CMLL mantiene viva su historia

A 93 años de aquella primera función, el CMLL continúa con una nueva generación de luchadores que mantiene vigente la tradición de la empresa.

Místico, Averno, Hechicero, Soberano Jr., Titán, Tessa Blanchard, Persephone y otros representantes forman parte de la actualidad del Consejo Mundial, mientras nuevas rivalidades y apuestas continúan escribiendo capítulos en su historia.

Precisamente, el 93 Aniversario del CMLL, celebrado este 18 de septiembre en la Arena México, tuvo como lucha estelar el enfrentamiento entre Místico y Averno por la cabellera del 'Averno', en una rivalidad que se remonta a más de dos décadas.