VIDEO: ¿Qué pasará con Jesse & Joy? Joy Huerta, entre lágrimas, revela si continuará sin su hermano

Deja claro que desea mantenerse sobre los escenarios mientras el público quiera seguir acompañándola / IG: @jesseyjoy

La cantante no pudo contener las lágrimas al hablar sobre la pausa que anunció Jesse Huerta y reconoció que todavía procesa lo ocurrido

La incertidumbre sobre el futuro de Jesse & Joy comienza a despejarse. Después de que Jesse Huerta anunciara que hará una pausa para dedicar mayor atención a su familia y bienestar personal, Joy Huerta confirmó que el proyecto musical que construyeron durante más de dos décadas continuará, incluso mientras su hermano se encuentre alejado de los escenarios.

La cantante primero habló frente a medios de comunicación y no pudo contener las lágrimas al referirse al momento que atraviesa. Posteriormente recurrió a sus redes sociales para explicar con mayor detalle la decisión que tomó: seguirá cantando las canciones de Jesse & Joy, mantendrá los compromisos previstos y estará al frente de esta nueva etapa, aunque reconoce que todavía desconoce exactamente cómo funcionará el proyecto sin la presencia habitual de su hermano.

Joy Huerta confirmó que el proyecto musical que construyeron durante más de dos décadas continuará / IG: @jesseyjoy

Joy Huerta rompe en llanto tras pausa de Jesse

Durante su encuentro con los medios, Joy reconoció que todavía está procesando los cambios que enfrenta. Al hablar del respaldo que ha recibido del público a lo largo de su carrera, la emoción terminó por vencerla y rompió en llanto, recordando que sus seguidores la han acompañado incluso durante episodios personales que ellos desconocían.

"Yo no tengo palabras para agradecer y ustedes, perdón que llore, es como un poco surreal, pero me han acompañado en duelos grandes, me han acompañado en momentos que ustedes no sabían que yo los necesitaba".

La cantante destacó que ese vínculo adquiere ahora un significado diferente. Después de más de 21 años compartiendo un proyecto musical con Jesse, subir al escenario sin saber exactamente cómo será la dinámica futura representa para ella un cambio importante tanto en lo profesional como en lo personal.

La cantante no pudo contener el llanto ante la duda de qué pasará con el dueto / Especial

“Muero de miedo”: Joy reconoce temor ante nueva etapa

Joy tampoco intentó ocultar la incertidumbre. Después de hablar frente a la prensa, utilizó sus redes sociales para explicar que guardó silencio porque todavía intenta comprender lo sucedido y no cuenta con todas las respuestas sobre lo que viene.

"Guardé silencio ante lo ocurrido recientemente porque no tengo todas las respuestas y sigo tratando de asimilar muchas cosas. Y si soy completamente honesta me muero de miedo"

Pese al temor que reconoce sentir, Joy dejó claro que no pretende abandonar los escenarios ni guardar silencio. La decisión que tomó es continuar con el proyecto mientras exista un público dispuesto a acompañarla. "Pero hay algo que si sé: No puedo volver a callar mi voz".

La cantante también resumió frente a la prensa la manera en que quiere enfrentar esta etapa.

"Muero de miedo pero si el público quiere seguir cantando yo quiero seguir cantando con ustedes".

Joy afirma que seguirá sin su hermano y continuará interpretando los éxitos que crearon / IG: @jesseyjoy

¿Jesse & Joy se separa? Joy confirma el futuro del dúo

La respuesta más importante llegó en el mensaje publicado por Joy. Hasta ese momento existían interrogantes sobre si la pausa de Jesse significaría también una suspensión indefinida del proyecto, pero la intérprete despejó la duda de manera contundente.

"Por eso he decidido continuar. Jesse & Joy va a continuar"

Con estas palabras, Joy confirmó que el nombre y el proyecto Jesse & Joy permanecerán activos, pese a la pausa anunciada por su hermano. Esto tampoco significa que haya anunciado una separación definitiva entre ambos; Jesse ha presentado su decisión como un descanso de su actividad profesional.

Joy explicó que las canciones construidas durante más de dos décadas dejaron de pertenecer únicamente a los hermanos Huerta porque terminaron formando parte de las historias de millones de seguidores.

"Hace más de 21 años empezamos a construir algo que hace mucho dejó de pertenecernos solamente a nosotros. Estas canciones se hicieron parte de sus historias y ustedes se volvieron parte de la mía”.

La cantante afirma tener miedo por continuar sola con el proyecto musical / Especial

Joy Huerta confirma concierto en el Auditorio Nacional

La cantante también despejó una de las dudas principales sobre sus próximas presentaciones. Joy aseguró que continuará con las fechas y compromisos previstos para este año y para 2027, además de confirmar que subirá al escenario del Auditorio Nacional el próximo 6 de diciembre.

"Voy a salir a entregarles mi voz el 6 de diciembre en el Auditorio Nacional, así como en todas las fechas y compromisos que ya tenemos previstos para este año y el 2027”.

La declaración representa la confirmación más clara hasta ahora de que la pausa de Jesse no provocará la cancelación del proyecto ni detendrá automáticamente la agenda de presentaciones.

Lo que todavía no se conoce es cómo se adaptarán musicalmente los conciertos ante la ausencia de Jesse, quién podría acompañar a Joy en determinadas canciones o qué modificaciones tendrá el espectáculo.

El escenario de Jesse & Joy mantendrá dos micrófonos

Aunque Joy continuará al frente, existe un detalle cargado de simbolismo que decidió conservar. La cantante recordó una promesa que hizo durante una presentación en Montreal: el escenario seguirá teniendo dos micrófonos.

"En Montreal les dije que el escenario siempre va a tener dos micrófonos. Y así será”.

La decisión deja abierta simbólicamente la puerta para Jesse y refuerza la idea de que su pausa no ha sido presentada como una ruptura definitiva del dúo. Joy tampoco anunció el inicio de una carrera solista para sustituir el proyecto que mantiene con su hermano.

Además, reconoció que todavía no tiene completamente definido cómo lucirá esta nueva etapa:

"No sé exactamente cómo se verá lo que viene. Lo que sí sé es cómo quiero vivirlo: honrando nuestra historia, honrando estas canciones, honrando a todas las personas que han trabajado a nuestro lado durante tantos años y, sobre todo, honrándolos a ustedes".

¿Por qué Jesse Huerta decidió hacer una pausa?

La incertidumbre comenzó después de que Jesse Huerta anunciara que necesitaba alejarse temporalmente del ritmo de trabajo que había mantenido durante más de dos décadas para dedicar mayor atención a su bienestar personal y a su familia.

El músico señaló que cumpliría con los compromisos previamente adquiridos antes de iniciar plenamente esta etapa. Su mensaje no planteó una separación definitiva de Jesse & Joy, sino una pausa personal después de años de giras, grabaciones y presentaciones junto a su hermana.

La confirmación de Joy permite ahora entender que ambas decisiones pueden coexistir: Jesse se tomará un descanso, mientras Joy mantendrá activo el proyecto que construyeron juntos.

Joy recuerda la muerte de su padre

Durante su conversación con los medios, Joy también recordó uno de los momentos más difíciles que ha vivido y cómo sus seguidores estuvieron presentes durante aquel proceso: la muerte de su padre.

"Me han acompañado en la muerte de mi papá y salir a cantar estas canciones que escribimos juntos, que a veces me están llegando más a mí que al público en estos días".

Las canciones que durante años interpretó pensando en las experiencias de quienes acudían a sus conciertos han adquirido ahora un significado distinto para ella. Joy reconoció que algunas letras están conectando directamente con las emociones que experimenta durante esta etapa.

"Siento que hay demasiado que estoy procesando, pero saber que lo estamos procesando juntos me da un poco de tranquilidad".

¿Joy Huerta seguirá cantando sin Jesse?

Sí. Joy Huerta confirmó que continuará con Jesse & Joy y que estará sobre los escenarios, aunque todavía quedan preguntas sobre el formato que tendrán las futuras presentaciones durante la ausencia de su hermano.

Su decisión no significa que Jesse haya abandonado definitivamente el dúo. Tampoco representa, hasta ahora, el lanzamiento de Joy como solista. Lo confirmado por ella es que el proyecto continuará y las canciones seguirán sonando en vivo.

La propia cantante cerró su mensaje reconociendo nuevamente el miedo que siente, pero también reafirmando la decisión que tomó:

"Tengo miedo, sí. Pero aquí estoy. Y mientras ustedes quieran seguir cantando conmigo, yo voy a seguir cantando con ustedes. Nos vemos en el escenario”.