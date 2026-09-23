¿Quién era Evelyn Lima Dantas, creadora de contenido asesinada a balazos frente a su padre?

La joven brasileña fue asesinada a balazos frente a su padre en Mãe do Rio, Pará. / RS

Evelyn Lima Dantas tenía 21 años y compartía contenido sobre viajes, moda y belleza; fue asesinada días después de obtener libertad provisional en Brasil.

Evelyn Lima Dantas, una creadora de contenido brasileña de 21 años, fue asesinada el pasado 16 de septiembre en el municipio de Mãe do Rio, en el estado de Pará, Brasil.

De acuerdo con información de las autoridades locales, dos hombres armados ingresaron a la vivienda de la joven, sometieron a su padre y posteriormente sacaron a Evelyn por la fuerza.

La joven fue llevada al exterior de la vivienda, donde los agresores le dispararon.

La Policía Civil de Pará mantiene abierta la investigación para establecer quiénes participaron y cuál fue el móvil del homicidio.

Evelyn Lima Dantas tenía 21 años y era creadora de contenido sobre viajes, moda y belleza. / RS

¿Quién era Evelyn Lima Dantas?

Evelyn Lima Dantas era conocida en redes sociales por compartir fotografías y videos relacionados con viajes, moda, belleza y aspectos de su vida cotidiana.

La joven había construido una audiencia de más de 24 mil seguidores, aunque sus cuentas fueron eliminadas o dejaron de estar disponibles después de su detención previa al asesinato.

Su nombre cobró mayor relevancia pública después de que fuera detenida en el marco de una investigación relacionada con el homicidio de Antônio Anildo Alves da Silva, un sargento retirado de la Policía Militar de Pará.

El asesinato ocurrió aproximadamente una semana después de que la joven recuperara su libertad provisional. / RS

¿Por qué había sido detenida Evelyn Lima?

Antes de su asesinato, Evelyn había sido investigada por su presunta participación en el homicidio del sargento retirado Antônio Anildo Alves da Silva, ocurrido el 29 de julio de 2026.

De acuerdo con los reportes disponibles, la investigación señalaba a Evelyn por un supuesto apoyo logístico relacionado con ese crimen. Sin embargo, la joven no había sido condenada por esos hechos.

El 9 de septiembre obtuvo libertad provisional, por lo que llevaba aproximadamente una semana fuera de prisión cuando ocurrió el ataque.

¿Qué significa la sigla “TCP” encontrada en la escena?

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue que en la fachada de la vivienda fueron encontradas las siglas “TCP”, asociadas al Terceiro Comando Puro, una organización criminal brasileña.

Sin embargo, las autoridades no han confirmado que ese grupo sea responsable del asesinato. La presencia de las siglas forma parte de los elementos que están siendo analizados dentro de la investigación.