En el video difundido se aprecia el veloz proceso de caracterización para convertir a la actriz en el personaje de 'Lupita' / Especial

Pese a los rumores de una supuesta agresión física a una vestuarista durante la función en California, el productor Alejandro Gou desmiente el conflicto y aclara lo sucedido en el escenario

Un supuesto conflicto en el entorno del musical “Mentiras All Stars” volvió a colocar a la actriz Mariana Treviño en el foco de la atención pública. La controversia se desató tras señalarse que la intérprete habría protagonizado un momento tenso con una vestuarista detrás del escenario.

Rumores en redes sociales señalaron una supuesta pelea entre Mariana Treviño y el equipo de vestuario durante una función en California / Especial

El incidente habría tenido lugar durante la función del pasado sábado 19 de septiembre en las instalaciones del YouTube Theater, ubicado en Inglewood, California. De acuerdo con las afirmaciones del comunicador Jorge Carbajal, la actriz supuestamente habría llegado a cachetear a la trabajadora durante la jornada.

Paralelamente, se difundió en redes sociales un clip donde se aprecia a Mariana Treviño enfrentando problemas con su vestuario antes de salir a escena. En el material se observa cómo el personal técnico la auxilia a contrarreloj para realizar el cambio.

“Es pura mentira”, aseveró Alejandro Gou al explicar que el incidente se debió a la caída accidental de una peluca en escena / Especial

Pese a lo vertiginoso de las imágenes filtradas, en ningún momento del video se registra agresión física alguna hacia el staff. La divulgación de esta secuencia dio pie a especulaciones sobre supuestos fallos de producción y la posible salida de la actriz del elenco.

Ante la ola de rumores, el productor del montaje, Alejandro Gou, salió al paso para negar tajantemente cualquier tipo de violencia en el foro. En entrevista para el programa De Primera Mano, el realizador enfatizó que jamás toleraría una conducta irrespetuosa hacia su equipo.

El productor Alejandro Gou salió en defensa del equipo y desmintió categóricamente que existiera cualquier agresión física / Especial

“Es pura mentira. Yo no hubiera aguantado que ninguna actriz y ningún actor se hubieran metido con alguien de mi staff. Tienen que tener respeto todos los actores a quienes trabajan en el staff”, sentenció el productor al ser cuestionado sobre el tema.

A fin de aclarar la situación, Gou, quien estuvo presente en el lugar, detalló que todo se debió a un ajuste rápido de caracterización en vivo. “Yo estaba ahí presente; el rollo fue que cambian en vivo a Mariana Treviño en escena, la convierten en ‘Lupita’, le estaban cambiando la peluca, se le cae y en ese entonces se cambia de peluca y Mariana Treviño es porque así es”, explicó el realizador.