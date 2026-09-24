La Encuesta Intercensal 2025 del Inegi incorporó por primera vez información sobre desplazamiento forzado interno a nivel nacional / Adolfo Vladimir/Cuartoscuro

La Encuesta Intercensal 2025 registró 510 mil hogares afectados entre 2020 y 2025; Guerrero, Morelos y otras entidades concentran los mayores porcentajes

Entre octubre de 2020 y octubre de 2025, 1.6 millones de personas en México vivieron en hogares donde al menos uno de sus integrantes tuvo que cambiar de residencia debido a violencia o inseguridad delictiva, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del Inegi.

Más de 1.6 millones de personas vivieron en hogares afectados por desplazamiento debido a violencia e inseguridad / RASHIDE FRIAS/CUARTOSCURO

La cifra corresponde a 510 mil hogares en los que al menos una persona se vio obligada a abandonar su lugar de residencia habitual por estos motivos. El Inegi explicó que la medición considera a todas las personas que habitaban en dichos hogares y no solamente a quien experimentó directamente el desplazamiento.

Esta es la primera ocasión en que la Encuesta Intercensal incorpora información específica sobre desplazamiento forzado interno a nivel nacional, dentro de un ejercicio que recabó información en más de 7.3 millones de viviendas.

¿Qué estados registraron más desplazamiento por violencia?

Entre las entidades con mayor proporción de población que cambió de residencia debido a violencia e inseguridad se encuentra Zacatecas, con 2.2%, seguido de Morelos, con 2.1%, mientras que Colima, Michoacán y Querétaroregistraron 2% cada uno.

Zacatecas registró el mayor porcentaje de población desplazada por violencia e inseguridad, con 2.2% / Encuesta Intercensal (EIC)

A nivel municipal, Jerez, Zacatecas, presentó un 6.7% de su población desplazada, mientras que Monte Escobedo, también en Zacatecas, alcanzó 5.5%.

En Guerrero, los municipios de Acapulco y Cochoapa el Grande registraron 7.3% de su población desplazada. En el caso de Acapulco, el desplazamiento estuvo relacionado con los huracanes «Otis» (2023) y «John» (2024), mientras que en Cochoapa el Grande se identificó violencia asociada al narcotráfico.

Sheinbaum pide revisar la medición del Inegi

Después de conocerse los resultados, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno solicitará al Inegi revisar con mayor detalle los criterios y la metodología utilizados para medir el desplazamiento forzado interno.

Claudia Sheinbaum pidió al Inegi revisar los criterios utilizados para medir el desplazamiento forzado interno / Captura de pantalla

Guerrero también presentó altos niveles de desplazamiento, tanto por violencia como por desastres naturales

Guerrero también presentó altos niveles de desplazamiento, tanto por violencia como por desastres naturales

La revisión también busca precisar cómo se diferenciaron las causas del desplazamiento, debido a que la encuesta contempla tanto situaciones relacionadas con violencia e inseguridad como aquellas provocadas por desastres naturales o de origen humano.

Desastres naturales también provocaron desplazamientos

La Encuesta Intercensal 2025 identificó además 152 mil hogares con al menos una persona que tuvo que cambiar de residencia debido a desastres naturales o de origen humano, entre ellos lluvias, inundaciones, huracanes y sismos.

Estos hogares reunieron 486 mil personas desplazadas por esta causa entre 2020 y 2025. Guerrero presentó la mayor proporción, con 1.8% de su población afectada, seguido de Tabasco, con 0.8%, y Baja California, con 0.5%.

Guerrero también presentó altos niveles de desplazamiento, tanto por violencia como por desastres naturales / Encuesta Intercensal (EIC)

Al considerar conjuntamente los desplazamientos relacionados con violencia, inseguridad y desastres, el Inegi contabilizó 662 mil hogares, integrados por más de dos millones de personas.

En este escenario, Guerrero registró 3.4% de su población afectada; Morelos y Baja California Sur, 2.4% cada uno; mientras que Colima, Zacatecas y Querétaro se ubicaron alrededor de 2.2%.

El Inegi advirtió que "estos resultados evidencian que la violencia, la inseguridad y los desastres son aún factores que afectan la movilidad y las condiciones de vida de una parte de la población mexicana".

La población de México llegó a 130.9 millones