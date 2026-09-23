Joselyn Sandoval, estudiante de la UAEMéx, fue localizada sin vida en Otumba

Joselyn Sandoval Calderón, estudiante de la UAEMéx, fue localizada sin vida en el municipio de Otumba, Estado de México. / RS

La joven de 21 años había sido reportada como desaparecida dos días antes

Joselyn Sandoval Calderón, estudiante de 21 años del Centro Universitario UAEMéx Valle de Teotihuacán, fue localizada sin vida la mañana de este miércoles en el municipio de Otumba, Estado de México, dos días después de que se reportara su desaparición.

El hallazgo ocurrió a la altura del kilómetro 32 de la autopista México-Tulancingo, luego de que automovilistas y habitantes de la zona alertaran sobre una persona aparentemente desvanecida debajo de la señalización vial.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Otumba acudieron al sitio y confirmaron que la joven ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, sus familiares llegaron al lugar y realizaron la identificación formal.

El hallazgo de Joselyn Sandoval ocurrió a un costado de la autopista México-Tulancingo, en Otumba. / RS

La comunidad universitaria participó en su búsqueda

Tras conocerse la desaparición de Joselyn, el Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán difundió un mensaje para solicitar el apoyo de estudiantes, trabajadores y ciudadanía para compartir información que ayudara a localizarla.

La búsqueda se extendió durante dos días, hasta que las autoridades confirmaron el hallazgo de la joven sin vida.

¿Qué se sabe sobre la muerte de la estudiante de la UAEMéx?

Hasta el momento, no se han informado públicamente las circunstancias en las que ocurrió la muerte de Joselyn Sandoval.

La FGJEM inició las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar cómo murió la estudiante. Por ahora, no se ha informado públicamente sobre personas detenidas o una hipótesis oficial sobre el caso.