Karla salió de casa y no volvió: detienen a presunto responsable de su feminicidio

Eduardo Issac “N” fue detenido por agentes especializados en feminicidios tras las investigaciones por la muerte de la estudiante de Medicina de 22 años

La Fiscalía de Jalisco informó este viernes sobre la detención de Eduardo Issac “N”, señalado como presunto responsable del feminicidio de Karla Margarita Pérez Jiménez, estudiante de Medicina de 22 años que había sido reportada como desaparecida.

La joven fue vista por última vez el 14 de septiembre en Zapopan. Dos días después, durante las labores de búsqueda, fue localizada sin vida en un sembradío de la zona de Nextipac, cerca del Centro Universitario de Ciencias Biológico Agropecuarias (CUCBA).

Karla Margarita Pérez Jiménez, estudiante de Medicina de 22 años, fue reportada como desaparecida en Jalisco./@saucedocharly

¿Cómo detuvieron al presunto responsable?

De acuerdo con la Fiscalía estatal, agentes de la Comandancia de Feminicidios realizaron diferentes acciones para ubicar al sospechoso.

La dependencia explicó que se desplegaron labores operativas, de gabinete y de inteligencia, las cuales permitieron localizar y detener a Eduardo Issac “N”, quien ahora se encuentra relacionado con la investigación por el feminicidio de Karla Margarita.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado públicamente dónde ocurrió la detención ni mayores detalles sobre el posible móvil del crimen.

La joven fue localizada sin vida días después de su desaparición, cerca del CUCBA, en Zapopan./@azucenaau

¿Qué se sabe del caso de Karla Margarita?

Karla Margarita Pérez Jiménez era estudiante de Medicina y tenía 22 años. Fue reportada como desaparecida el 14 de septiembre, después de que se perdiera contacto con ella en Zapopan.

El 16 de septiembre, las autoridades localizaron su cuerpo en un sembradío ubicado cerca del CUCBA. De acuerdo con los reportes, la joven presentaba huellas de violencia. En la zona también fue localizada una motocicleta que presentaba indicios de haber sido incendiada, elemento que forma parte de las investigaciones.