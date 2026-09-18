“El Trompas” ingresa al Cereso de Cuautla; Fiscalía de Morelos busca pena de 70 años por feminicidio de Claudia Tacoronte

El Cereso Varonil de Cuautla recibió a Francisco Javier “N”, detenido por su presunta participación en el feminicidio de una estudiante española. / Especial

Francisco Javier “N” fue trasladado al penal de Cuautla tras su captura. La Fiscalía de Morelos adelantó que lo imputará por feminicidio y solicitará la pena máxima prevista para este delito

Francisco Javier “N”, alias “El Trompas”, fue ingresado este jueves al Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) Varonil de Cuautla, luego de ser detenido como presunto responsable del feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera.

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que buscará imputarlo por el delito de feminicidio y solicitar ante un juez la pena máxima de 70 años de prisión, de acuerdo con lo señalado por el fiscal estatal Fernando Blumenkron Escobar.

Francisco Javier “N” quedó a disposición de las autoridades tras su captura en Cuautla, Morelos. / X

¿Por qué la Fiscalía busca 70 años de prisión para “El Trompas”?

Durante una conferencia de prensa, el fiscal Fernando Blumenkron explicó que las características de las lesiones que sufrió Claudia Tacoronte son uno de los elementos que permiten a la Fiscalía sostener la clasificación del caso como feminicidio.

“Las lesiones que él le infiere a Claudia nos permiten establecer que fue un feminicidio lo que sucedió”, señaló el funcionario.

Blumenkron adelantó que la Fiscalía solicitará al juez la máxima sanción contemplada para el delito de feminicidio en Morelos, que, de acuerdo con lo informado por la autoridad, es de 70 años de prisión.

La legislación estatal contempla sanciones específicas para este delito y el Código Penal de Morelos establece disposiciones relacionadas con las penas aplicables.

Francisco Javier “N” fue ingresado esta noche al Centro Estatal de Reinserción Social Varonil de Cuautla. / X

“El Trompas” fue detenido en Cuautla

Francisco Javier “N” fue detenido alrededor de las 18:00 horas del 17 de septiembre, sobre avenida Insurgentes, en Cuautla, a pocas calles de la zona donde ocurrió el ataque contra Claudia Tacoronte.

De acuerdo con la Fiscalía, en las labores para localizarlo participaron corporaciones estatales y federales, entre ellas elementos de investigación, seguridad estatal, Guardia Nacional, Ejército y Marina.

Las autoridades también señalaron que la información proporcionada por ciudadanos ayudó a ubicar al señalado después de que se difundiera públicamente su ficha de búsqueda.