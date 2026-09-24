Stray Kids llegará a México para ofrecer dos conciertos en la Ciudad de México / Especial

La presidenta habló sobre el auge del K-pop en México durante la visita del mandatario surcoreano Lee Jae-myung; el grupo ofrecerá dos conciertos en CDMX

La llegada de Stray Kids a México generó nuevas expectativas entre sus seguidores luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum hablara sobre la agrupación durante su conferencia matutina de este 24 de septiembre de 2026.

En el marco de la visita del presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, la mandataria destacó el crecimiento del K-popentre los jóvenes mexicanos y señaló que este fenómeno también ha contribuido al acercamiento cultural entre México y Corea del Sur.

¿Stray Kids podría llegar al Zócalo?

Durante la conferencia, Sheinbaum confirmó que el grupo surcoreano se encuentra en México y explicó que sus integrantes son más jóvenes que los miembros de BTS.

Claudia Sheinbaum habló sobre el auge del K-pop entre los jóvenes mexicanos / Especial

"Se llama Stray Kids el grupo que viene; es como un BTS más pequeño. No sé si son niños y niñas, son jovencitos, más jóvenes que los integrantes de BTS. Van a estar también en un concierto; por cierto, regalamos 10 boletos para niñas y niños de escasos recursos a través del DIF, para que puedan asistir", dijo.

Posteriormente, la presidenta fue cuestionada directamente sobre la posibilidad de que Stray Kids se presente en el Zócalo de la Ciudad de México.

Ante la pregunta, respondió: "Ya vamos a ver".

La respuesta dejó abierta la posibilidad, pero no representa una confirmación de un concierto gratuito ni de una presentación del grupo en el Zócalo. Hasta el momento tampoco se ha anunciado una fecha, horario o convocatoria oficial para un evento de este tipo.

El K-pop fortalece el vínculo entre México y Corea del Sur

Durante su conferencia, Sheinbaum también habló sobre el crecimiento que ha tenido la cultura surcoreana entre los jóvenes mexicanos.

"Y lo que se llama el K-pop, que es el pop coreano, pues ha tenido muchísimo éxito en distintas áreas, tanto la música como películas, series de televisión. Y eso ha acercado mucho a México, a los jóvenes mexicanos y a los jóvenes coreanos. Entonces, es parte también de lo que vamos a platicar", mencionó.

Las declaraciones ocurrieron mientras el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, realiza una visita oficial a México y sostiene actividades con autoridades mexicanas. Entre los temas de la agenda se encuentran asuntos de cooperación entre ambos países, además del intercambio cultural.

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung / VNA

¿Cuándo serán los conciertos de Stray Kids en México?

Lo que sí está confirmado son las dos presentaciones de Stray Kids en la Ciudad de México, programadas para los días 25 y 26 de septiembre de 2026 en el Estadio GNP Seguros.

Stray Kids ofrecerá conciertos en el Estadio GNP Seguros los días 25 y 26 de septiembre / Especial

Además, Sheinbaum informó que, mediante el DIF, se entregaron 10 boletos a niñas y niños de escasos recursos para que puedan asistir a uno de los conciertos de la agrupación.