¿El informe de Sheinbaum en el Zócalo será una movilización nacional? Esto se sabe

El informe será el cierre de la gira de rendición de cuentas por las 32 entidades del país./Especial

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el evento del próximo domingo 27 de septiembre será un acto dedicado exclusivamente a informar sobre las acciones de su gobierno en la Ciudad de México

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el próximo domingo realizará en el Zócalo de la Ciudad de México el cierre de su gira de rendición de cuentas por las 32 entidades del país. El acto está programado para las 11:00 horas y estará enfocado en los resultados y acciones de su administración en la capital.

Claudia Sheinbaum confirmó que el domingo realizará un informe en el Zócalo de la Ciudad de México./@gobiernodeméxico

Durante su conferencia de prensa de este jueves, la mandataria aclaró que el encuentro no será una movilización nacional, sino una asamblea informativa para la Ciudad de México. Explicó que con este evento concluirá el recorrido que realizó por los estados como parte de su segundo informe de gobierno.

El evento está programado para las 11:00 horas del domingo 27 de septiembre./@gobiernocdmx

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el evento del domingo?

Sheinbaum explicó que el acto en el Zócalo corresponde al informe de la Ciudad de México y que, aunque estará abierto a quienes quieran acudir, no está planteado como una movilización nacional. La presidenta señaló que se trata del cierre de la gira de rendición de cuentas que realizó durante las últimas semanas.

La mandataria también detalló que, antes de regresar a la capital, continuará con actividades en distintos estados. Este jueves tiene previsto acudir a Puebla, el viernes estará en Tabasco, posteriormente visitará Guerrero y Michoacán, mientras que el sábado viajará a Sonora.

La presidenta aclaró que el acto estará dedicado a informar sobre las acciones realizadas en la capital./@pixabay

El Zócalo será el cierre de la gira por los estados

El evento del domingo forma parte del formato que Sheinbaum estableció para su Segundo Informe de Gobierno. En lugar de concentrar los informes estatales en un solo acto nacional, la presidenta realizó una gira por las entidades para presentar información sobre las acciones de su administración en cada estado.