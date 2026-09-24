La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el próximo domingo realizará en el Zócalo de la Ciudad de México el cierre de su gira de rendición de cuentas por las 32 entidades del país. El acto está programado para las 11:00 horas y estará enfocado en los resultados y acciones de su administración en la capital.
Durante su conferencia de prensa de este jueves, la mandataria aclaró que el encuentro no será una movilización nacional, sino una asamblea informativa para la Ciudad de México. Explicó que con este evento concluirá el recorrido que realizó por los estados como parte de su segundo informe de gobierno.
¿Qué dijo Sheinbaum sobre el evento del domingo?
Sheinbaum explicó que el acto en el Zócalo corresponde al informe de la Ciudad de México y que, aunque estará abierto a quienes quieran acudir, no está planteado como una movilización nacional. La presidenta señaló que se trata del cierre de la gira de rendición de cuentas que realizó durante las últimas semanas.
La mandataria también detalló que, antes de regresar a la capital, continuará con actividades en distintos estados. Este jueves tiene previsto acudir a Puebla, el viernes estará en Tabasco, posteriormente visitará Guerrero y Michoacán, mientras que el sábado viajará a Sonora.
El Zócalo será el cierre de la gira por los estados
El evento del domingo forma parte del formato que Sheinbaum estableció para su Segundo Informe de Gobierno. En lugar de concentrar los informes estatales en un solo acto nacional, la presidenta realizó una gira por las entidades para presentar información sobre las acciones de su administración en cada estado.
Una vez concluido el evento en el Zócalo, Sheinbaum indicó que retomará sus informes semanales, así como las giras destinadas a supervisar obras y otras actividades de gobierno. Durante la conferencia de este jueves también señaló que no tiene contemplados cambios en su gabinete por el momento.