Ese Pérez habló sobre Yahír luego de conocer que el cantante llegó a la final junto con Karina Torres

La relación entre Ese Pérez y Yahír volvió a generar comentarios luego de una conversación que el influencer sostuvo con Gema, tras conocer quiénes habían llegado a la final. En ese momento, Yahír fue confirmado como finalista junto con Karina Torres, situación que provocó una reacción directa de Pérez.

Las declaraciones de Ese Pérez generaron reacciones entre los seguidores / LCDLFMX

Durante la charla, Ese Pérez dejó claro que no tenía particular interés en que Yahír se llevara el premio y mencionó a otros participantes como personas que, desde su punto de vista, merecían más quedarse con el maletín. Estas palabras llamaron la atención por la manera de referirse al cantante.

Ese Pérez cuestiona a Yahír

“¿Yahír? Qué hueva, no porque sea envidia, pero yo preferiría que se lo llevara un La Guardia (Ernesto), hasta una Mariana, porque le ha entrado al juego”, expresó Ese Pérez durante la conversación con Gema. Una declaración que abre la discusión si hizo referencia únicamente al juego o si existe una rivalidad con Yahír.

Yahír llegó a la final junto con Karina Torres / LCDLFMX

A pesar de sus comentarios, Ese Pérez intentó marcar distancia de una posible actitud de rechazo hacia el cantante y aseguró que no estaba buscando generar una mala vibra contra ninguno de los finalistas.

“Yo no ando tirando la mala vibra, yo le voy a aplaudir a quien se lleve el maletín”, afirmó.

La conversación ocurrió después de que se conociera la lista de finalistas, por lo que sus declaraciones fueron relacionadas directamente con la definición del ganador del reality.