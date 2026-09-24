La Casa de los Famosos México 2026: así quedó la última nominación; se permitió el complot

La recta final del reality arrancó con una dinámica inédita / Especial

Los habitantes pudieron ponerse de acuerdo y entregar puntos positivos a quienes querían ver en la final

La Casa de los Famosos México 2026 entró oficialmente en su etapa decisiva y este miércoles 23 de septiembre celebró la última nominación de la temporada, una gala particularmente importante porque definió a los habitantes que deberán enfrentarse una vez más al voto del público antes de conocer al grupo completo que disputará la gran final.

La noche tuvo además un cambio de reglas que modificó por completo las estrategias construidas durante semanas: La Jefa permitió por primera vez el complot y dio libertad a los habitantes para conversar sobre sus votos. A diferencia de nominaciones anteriores, también se invirtió la dinámica, pues los puntos ya no fueron para perjudicar a un compañero, sino para beneficiar a quienes cada participante consideraba merecedores de llegar a la semana final.

La Casa de los Famosos México 2026 entró oficialmente en su etapa decisiva / Especial

La Jefa permitió el complot por primera vez

Durante buena parte de la temporada, ponerse de acuerdo para dirigir nominaciones podía generar sanciones dentro de la casa. Sin embargo, para esta última ronda la producción decidió cambiar las condiciones y permitió abiertamente que los habitantes hablaran de sus estrategias y buscaran acuerdos.

La modificación resultó especialmente importante porque, a estas alturas de la competencia, cada punto podía significar la diferencia entre avanzar directamente o quedar expuesto al voto del público.

Además, la nominación se realizó de manera positiva: cada habitante debía otorgar tres, dos y un punto a los compañeros que quisiera ver en la final. Al terminar el conteo, quienes acumularan menos puntos pasarían a la última placa de nominados.

Mariana Ochoa ya tenía asegurado su lugar en la semana final, por lo que no podía quedar nominada, aunque sí participó en la repartición de puntos. Su pase estaba confirmado desde antes de esta gala.

Cada habitante debía otorgar tres, dos y un punto a los compañeros que quisiera ver en la final / Especial

¿Quién nominó a quién en la última gala?

La dinámica comenzó a revelar qué alianzas seguían firmes y quiénes consideraban a determinados compañeros como merecedores de llegar hasta el último tramo del reality.

Mariana Ochoa repartió sus votos de la siguiente manera: 3 puntos a Yahir, 2 puntos a Karina Torres y un punto a Brianda Deyanara.

Ese Pérez decidió entregar 3 puntos a Gema Garoa, 2 puntos a Karina Torres y un punto a Ernesto Laguardia, manteniendo así su respaldo a algunos de los habitantes con los que desarrolló mayor cercanía en la recta final.

Por su parte, Ernesto Laguardia otorgó 3 puntos a Brianda Deyanara, 2 puntos a Karina Torres y un punto a Yahir.

Mariana Ochoa llegó a la final por ganarse la salvación / Especial

Karina Torres acumuló apoyo de prácticamente toda la casa

Uno de los nombres que se repitió con mayor frecuencia durante la votación fue el de Karina Torres, quien recibió puntos positivos de varios de sus compañeros.

Brianda Deyanara dio 3 puntos a Memo Schutz, 2 puntos a Yahir y un punto a Karina Torres, mientras que Gema Garoa otorgó 3 puntos a Ese Pérez, 2 puntos a Karina Torres y un punto a Yahir.

La tendencia continuó con Yahir, quien repartió 3 puntos a Ernesto Laguardia, 2 puntos a Karina Torres y un punto a Memo Schutz. Memo Schutz entregó 3 puntos a Yahir, 2 puntos a Karina Torres y un punto a Brianda Deyanara. Finalmente, Karina dio 3 puntos a Ese Pérez, 2 a Gema y 1 a Memo.

Al realizar el conteo, quedó claro que Karina recibió apoyo constante durante toda la dinámica, mientras que Yahir también consiguió reunir suficientes puntos para mantenerse fuera de la última placa.

¿Quiénes quedaron nominados?

Después de sumar los puntos positivos entregados durante la gala, cinco habitantes quedaron en riesgo de abandonar La Casa de los Famosos México antes de la gran final: Ese Pérez

Gema Garoa

Ernesto Laguardia

Brianda Deyanara

Memo Schutz

Los cinco deberán enfrentarse ahora a la decisión de la audiencia, que tendrá en sus manos definir quién permanece en competencia y quién se queda a un paso de disputar la final.

La última nominación adquiere un peso especial precisamente porque ya no habrá otra oportunidad después de esta placa. Quien resulte eliminado tendrá que despedirse del reality en uno de los momentos más dolorosos de la temporada: cuando la final está prácticamente al alcance de la mano.

¿Quiénes avanzaron a la semana final?

La noche también dejó buenas noticias para Karina Torres y Yahir, quienes consiguieron reunir suficientes puntos positivos para evitar la nominación y acompañar a Mariana Ochoa rumbo a la semana final.

De esta forma, los tres habitantes que quedaron fuera de riesgo son: Mariana Ochoa

Karina Torres

Yahir

Mariana ya había asegurado previamente su lugar, mientras que Karina y Yahir consiguieron avanzar gracias al respaldo recibido durante la nominación positiva. Esto significa que el resto de los lugares en la final dependerá de lo que suceda con Ese Pérez, Gema Garoa, Ernesto Laguardia, Brianda Deyanara y Memo Schutz.

LCDLF México 2026 ya tiene tres habitantes en la semana final

Después de semanas de nominaciones, estrategias, alianzas, enfrentamientos y eliminaciones, La Casa de los Famosos México 2026 ya tiene a Mariana Ochoa, Karina Torres y Yahir fuera de peligro rumbo a la definición de la temporada.

Para los cinco nominados, en cambio, todavía queda una última batalla antes de pensar en el premio final.