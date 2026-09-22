¿Karina Torres se va de La Casa de los Famosos México? La salud de su sobrino preocupa

Karina Torres podría abandonar La Casa de los Famosos México por la salud de su sobrino Emiliano. / IG

La influencer pidió oraciones por su sobrino, quien se encuentra delicado de salud, y reconoció que deberá tomar una decisión sobre su permanencia en el reality

Karina Torres atraviesa un momento de preocupación dentro de La Casa de los Famosos México 2026, luego de revelar que su sobrino Emiliano Torres se encuentra delicado de salud.

La participante habló frente a las cámaras del reality y pidió a sus seguidores que se unieran en oración por el menor. Visiblemente afectada, explicó que la situación podría llevarla a tomar una decisión sobre su permanencia en la competencia.

“Pido una oración por mi sobrino Emiliano Torres, está delicado de salud”, expresó Karina, quien posteriormente adelantó que tendría que analizar la situación.

“En un rato más les comento y hay que tomar decisiones”, agregó.

Sus palabras provocaron especulaciones entre los seguidores del programa, quienes comenzaron a preguntarse si la creadora de contenido podría abandonar el reality para estar cerca de su familia.

La participante pidió a sus seguidores que oren por la recuperación de su sobrino. / IG

¿Karina Torres saldrá de La Casa de los Famosos México?

Hasta el momento, no existe una confirmación oficial de que Karina Torres vaya a abandonar La Casa de los Famosos México.

La producción del programa tampoco ha informado que Karina haya dejado la competencia.

La situación ocurre además en la recta final del reality, después de que Cynthia Klitbo se convirtiera en la última eliminada y los habitantes restantes se acercaran a la etapa decisiva de la temporada.

Karina expresó su preocupación por su sobrino dentro del reality. / Captura

¿Qué se sabe sobre el estado de salud de Emiliano Torres?

Hasta el momento, la familia de Emiliano Torres no ha dado a conocer públicamente qué problema de salud enfrenta. Los detalles sobre su estado permanecen en privado y no se ha confirmado qué habría provocado su situación.

Karina explicó que varios integrantes de su familia se encuentran junto al menor durante este momento complicado.

“Ahí está mi familia con él, está mi hermano, mi cuñada, mis papás, mis hermanos”, relató.