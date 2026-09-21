La octava Gala de Eliminación de La Casa de los Famosos México se posicionó como la emisión más vista de la programación dominical, al alcanzar una audiencia de 11.8 millones de personas, de acuerdo con datos de la ACAM.
La gala, realizada el pasado domingo, estuvo marcada por la salida de Cynthia Klitbo, quien se convirtió en la octava eliminada de la temporada luego de que el público decidiera su permanencia o salida mediante el voto. La emisión superó a su competencia por más de 47%.
Un reality de convivencia extrema
LCDLFMx presenta a un grupo de celebridades que conviven 24/7 dentro de una misma casa, completamente aislados del mundo exterior y conscientes de que todo lo que dicen y hacen es observado.
La conducción de las emisiones por las estrellas y Canal 5 está a cargo de Galilea Montijo, Odalys Ramírez y Diego de Erice.
Por su parte, la transmisión 24/7 por ViX cuenta con la conducción de Wendy Guevara y Ricardo Margaleff.