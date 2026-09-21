LCDLFMx se coloca como lo más visto del domingo con 11.8 millones de espectadores

Cynthia Klitbo se convirtió en la octava eliminada de La Casa de los Famosos México / Especial

La octava Gala de Eliminación de La Casa de los Famosos México no solo dejó fuera a Cynthia Klitbo, también se colocó como la emisión más vista de la programación dominical

La octava Gala de Eliminación de La Casa de los Famosos México se posicionó como la emisión más vista de la programación dominical, al alcanzar una audiencia de 11.8 millones de personas, de acuerdo con datos de la ACAM.

La salida de Cynthia Klitbo ocurrió durante la octava Gala de Eliminación de LCDLFMx / @La Casa de los Famosos

La gala, realizada el pasado domingo, estuvo marcada por la salida de Cynthia Klitbo, quien se convirtió en la octava eliminada de la temporada luego de que el público decidiera su permanencia o salida mediante el voto. La emisión superó a su competencia por más de 47%.

Un reality de convivencia extrema

LCDLFMx presenta a un grupo de celebridades que conviven 24/7 dentro de una misma casa, completamente aislados del mundo exterior y conscientes de que todo lo que dicen y hacen es observado.

La octava Gala de Eliminación de LCDLFMx dejó a Cynthia Klitbo fuera de la competencia / IG: @lacasafamososmx

La conducción de las emisiones por las estrellas y Canal 5 está a cargo de Galilea Montijo, Odalys Ramírez y Diego de Erice.

La Gala de Eliminación de LCDLFMx alcanzó 11.8 millones de personas, de acuerdo con datos de la ACAM / @La Casa de los Famosos