Mariana Ochoa sorprendió a los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026 al revelar un secreto de su pasado con Ernesto Laguardia. Durante una dinámica de “verdad o mentira”, la cantante contó que ambos salieron juntos hace aproximadamente 20 años, provocando la reacción de sus compañeros.
¿Mariana Ochoa y Ernesto Laguardia tuvieron un romance?
La revelación ocurrió durante la fiesta de la noche del 19 de septiembre de 2026, cuando varios habitantes participaban en un juego de verdad o mentira. En medio de la dinámica, Mariana habló sobre su relación pasada con Ernesto y finalmente confirmó que sí salieron juntos hace 20 años.
La declaración tomó por sorpresa a sus compañeros, entre ellos Memo Schutz, quien reaccionó incrédulo ante lo que acababa de escuchar.
Ernesto confiesa que tenía novia en ese momento
En otro momento, los habitantes reunidos en la sala volvieron a mencionar el tema y Mariana decidió contar su versión:
No, pues me invitó a salir. Y después nunca más me volvió a hablar. Entonces... mi pregunta es, ¿qué pasó, Ernesto?, ¿qué pasó o no pasó?
Ernesto contestó y explicó la razón:
Sí te volvió a hablar y salimos varias veces. Pero yo tenía novia.
Ernesto promete contar más si no sale de la competencia
Yahir, que se encontraba dentro de la conversación lanzó una pregunta para ambos: "Oye, tengo una pregunta nada más. Cuando salieron hace 20 años. ¿Hubo Kikos (besos) o no?"
Ernesto, con humor respondió: ¿Quieres saber? Espérate al lunes.
Ernesto es uno de los 5 habitantes que se encuentran en peligro de abandonar la casa el próximo domingo 20 de septiembre, él mismo prometió que si era salvado por el público contaría toda la historia con Mariana Ochoa.