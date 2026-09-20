Mariana Ochoa confiesa que salió con Ernesto Laguardia mientras él tenía novia / VIDEO

Mariana Ochoa sorprendió a los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026 al revelar su historia con Ernesto Laguardia. / IA

Durante una fiesta en La Casa de los Famosos México 2026, Mariana Ochoa sorprendió al contar frente a sus compañeros su historia con Ernesto Laguardia hace 20 años

Mariana Ochoa sorprendió a los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026 al revelar un secreto de su pasado con Ernesto Laguardia. Durante una dinámica de “verdad o mentira”, la cantante contó que ambos salieron juntos hace aproximadamente 20 años, provocando la reacción de sus compañeros.

¿Mariana Ochoa y Ernesto Laguardia tuvieron un romance?

La revelación ocurrió durante la fiesta de la noche del 19 de septiembre de 2026, cuando varios habitantes participaban en un juego de verdad o mentira. En medio de la dinámica, Mariana habló sobre su relación pasada con Ernesto y finalmente confirmó que sí salieron juntos hace 20 años.

La declaración tomó por sorpresa a sus compañeros, entre ellos Memo Schutz, quien reaccionó incrédulo ante lo que acababa de escuchar.

La revelación ocurrió durante la fiesta de la noche del 19 de septiembre de 2026, / LCDLF

Ernesto confiesa que tenía novia en ese momento

En otro momento, los habitantes reunidos en la sala volvieron a mencionar el tema y Mariana decidió contar su versión:

No, pues me invitó a salir. Y después nunca más me volvió a hablar. Entonces... mi pregunta es, ¿qué pasó, Ernesto?, ¿qué pasó o no pasó?

Ernesto contestó y explicó la razón:

Sí te volvió a hablar y salimos varias veces. Pero yo tenía novia.

Mariana Ochoa revela que salió con Ernesto Laguardia hace 20 años. / LCDLF

Ernesto promete contar más si no sale de la competencia

Yahir, que se encontraba dentro de la conversación lanzó una pregunta para ambos: "Oye, tengo una pregunta nada más. Cuando salieron hace 20 años. ¿Hubo Kikos (besos) o no?"

Ernesto, con humor respondió: ¿Quieres saber? Espérate al lunes.