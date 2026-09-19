La Casa de los Famosos México 2026: ¿quién será el octavo eliminado? Así van las votaciones

El domingo 20 de septiembre se conocerá al octavo eliminado. / LCDLF

Este domingo 20 de septiembre se conocerá al octavo eliminado de La Casa de los Famosos México 2026

La tensión aumenta en La Casa de los Famosos México 2026 a pocas horas de la penúltimaGala de Eliminación. En redes sociales ya circulan versiones sobre quién podría abandonar la competencia.

La tensión aumenta dentro del reality, pues este domingo 20 de septiembre se conocerá al penúltimo eliminado de la temporada. Mientras tanto, las encuestas que circulan en redes sociales colocan a algunos habitantes con menor respaldo, aunque estos resultados no representan la votación oficial.

La placa de nominados de La Casa de los Famosos México 2026 cambió tras el duelo por la salvación. / LCDLF

Así quedó la placa de nominados

La octava Gala de Nominación dejó inicialmente una placa amplia, los habitantes en riesgo fueron:

Mariana Ochoa

Ernesto Laguardia

Cynthia Klitbo

Ese Pérez

Memo Schutz

Karina Torres Posteriormente, Mariana utilizó el beneficio obtenido en la dinámica de salvación y salió de la placa, por lo que la decisión de la audiencia quedó concentrada en los demás habitantes nominados.

¿Quién sería el octavo eliminado de La Casa de los Famosos México este domingo?

De acuerdo con la encuesta de Vaya Vaya, los habitantes que aparecen con mayor respaldo son Karina Torres y Ese Pérez.

La encuesta plantea la pregunta “¿Quién quieres que se quede de LCDLFMX?” y hasta este sábado 19 de septiembre presenta los siguientes porcentajes: Karina Torres: 27%

Ese Pérez: 20%

Memo Schutz: 18%

Cynthia Klitbo: 18%

Ernesto Laguardia: 17% Con estos resultados, Ernesto Laguardia sería el octavo eliminado si la tendencia se mantiene hasta la gala del domingo. Sin embargo, estos porcentajes no representan una votación oficial del programa, sino una medición de preferencias realizada en redes sociales.