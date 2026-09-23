El conductor de TV Azteca intervino para pedir que no involucraran a personas de otras televisoras / Especial

El nombre de la conductora de La Casa de los Famosos México apareció en plena discusión entre Julio Camejo y Rafael Mercadante

Galilea Montijo terminó siendo protagonista involuntaria de una polémica dentro de La Granja VIP, reality de TV Azteca que compite directamente con La Casa de los Famosos México, programa conducido por la tapatía. Su nombre apareció durante una discusión entre Julio Camejo y Rafael Mercadante, provocando que Adal Ramones interviniera para pedir a los participantes que dejaran fuera de la confrontación a terceras personas.

El momento llamó especialmente la atención porque Galilea es actualmente una de las figuras principales del reality de Televisa, mientras que La Granja VIP representa una de las apuestas más fuertes de TV Azteca. Por ello, escuchar su nombre en plena gala del programa rival rápidamente provocó comentarios en redes sociales y alimentó la conversación alrededor de ambos formatos.

Galilea Montijo terminó siendo protagonista involuntaria de una polémica dentro de La Granja VIP / Especial

¿Por qué mencionaron a Galilea Montijo en La Granja VIP?

Todo ocurrió durante una gala de eliminación, cuando Rafael Mercadante intentó convencer a Julio Camejo de mantener una alianza dentro del reality. Camejo rechazó la propuesta y la conversación comenzó a subir de tono hasta que el actor cuestionó la forma en la que Mercadante se había referido anteriormente a algunas mujeres.

En medio del enfrentamiento, Julio recordó una conversación en la que Rafael supuestamente le habría comentado a Kunno que alguna vez vio desnuda a Galilea Montijo, quien además mantiene una relación de amistad con Camejo.

El actor utilizó ese episodio para cuestionar a Mercadante y señalar que la dignidad de una mujer también depende de que un hombre sepa guardar silencio sobre experiencias de carácter privado.

Rafael respondió que el comentario había sido realizado únicamente a Kunno y sostuvo que no existía intención de burlarse de Galilea. Sin embargo, el simple hecho de que el nombre de la conductora apareciera dentro del enfrentamiento provocó que la discusión comenzara a desviarse hacia una persona que ni siquiera forma parte de La Granja VIP.

Adal Ramones pidió a los habitantes de La Granja VIP que el nombre de Galilea no se repitiera / Especial

Adal Ramones interviene y pide que no mencionen a Galilea

Ante la intensidad del intercambio, Adal Ramones decidió intervenir para poner límites a la discusión y recordar a los participantes que debían concentrarse en los problemas existentes entre ellos, sin involucrar a otras personas.

"Advertí, Julio, que la conversación era de ustedes dos, no tienes por qué mencionarla", expresó Adal tajante ante la explicación de Camejo.

Julio entendió la indicación y respondió: "Entiendo el punto", respondió Camejo, a lo que Adal agregó:

"No estoy hablando de otro programa, no, estoy hablando de que ustedes tienen que decirse lo que opinan uno al otro sin mencionar a una persona tercera".

Las palabras del conductor dejaron claro que su intención era evitar que la confrontación involucrara a alguien ajeno al conflicto, más que establecer una prohibición formal relacionada específicamente con Galilea Montijo.

Galilea Montijo fue nombrada en varias ocasiones dentro del programa de TV Azteca / Especial

¿Está prohibido mencionar a Galilea Montijo en La Granja VIP?

Hasta el momento, con la información disponible, no existe evidencia de que TV Azteca haya establecido una prohibición oficial para mencionar a Galilea Montijo dentro de La Granja VIP.

Lo ocurrido fue una instrucción directa de Adal Ramones durante la discusión entre Julio Camejo y Rafael Mercadante. El conductor pidió que ambos participantes resolvieran sus diferencias sin utilizar a una tercera persona como parte de sus argumentos.

Incluso Adal aclaró expresamente que su señalamiento no tenía que ver con mencionar otro programa, sino con mantener la conversación concentrada en quienes estaban directamente involucrados.

Galilea Montijo aparece en el reality de la competencia

La situación resultó especialmente curiosa por el momento televisivo que vive Galilea Montijo. Además de encabezar el matutino Hoy, la conductora se encuentra al frente de La Casa de los Famosos México, uno de los realities con mayor exposición en televisión abierta.

Del otro lado está La Granja VIP, conducida por Adal Ramones y transmitida por TV Azteca, por lo que ambos formatos compiten por captar la atención de un público muy similar.

De ahí que la simple mención de Galilea dentro del programa rival haya generado comentarios en redes. Sin proponérselo, la conductora terminó apareciendo en la conversación de dos de los participantes de otro reality.

Julio Camejo y Rafael Mercadante elevan la tensión

Más allá del nombre de Galilea, el episodio evidenció que la relación entre Julio Camejo y Rafael Mercadante atraviesa un momento complicado.

Mercadante buscaba mantener una alianza entre ambos, pero Camejo dejó claro que tenía cuestionamientos sobre algunas actitudes y comentarios de su compañero. El señalamiento sobre Galilea fue utilizado precisamente como ejemplo durante esa confrontación.