La jornada se realizará en Iztapalapa el 30 de septiembre; conoce los requisitos que deben cumplir los gatos y qué deberán llevar sus tutores.

El Michi Fest 2026 tendrá una jornada gratuita de esterilización para gatos en la Ciudad de México, una opción para las personas que buscan contribuir al control responsable de la población felina. La actividad se realizará en la alcaldía Iztapalapa y estará dirigida a felinos que cumplan con una serie de condiciones relacionadas con su edad, estado de salud y preparación previa.

La esterilización de animales de compañía es una de las alternativas para contribuir al control responsable de perros y gatos. En la capital no existe un censo oficial que permita conocer con exactitud cuántos gatos viven en situación de calle, aunque autoridades y organizaciones de protección animal estiman que la población conjunta de perros y gatos supera el millón.

La jornada se realizará el 30 de septiembre de 2026 en Santa Cruz Meyehualco./ia

¿Cuándo y dónde será el Michi Fest 2026?

La jornada de esterilización se llevará a cabo el miércoles 30 de septiembre de 2026 en el Parque Recreativo Santa Cruz Meyehualco, ubicado en la alcaldía Iztapalapa. La convocatoria señala como dirección la calle Carlos L. Grácida s/n, avenida Genaro Estrada 200, colonia Santa Cruz Meyehualco.

La recepción de los pacientes comenzará a las 7:00 horas. Sin embargo, la información proporcionada señala que la recepción se realizará de 7:00 a 10:00 horas, por lo que los tutores deberán tomar previsiones para trasladar a sus animales y permanecer durante el procedimiento.

Antes de acudir, será necesario revisar que el gato cumpla con todos los requisitos establecidos en la convocatoria. Esto permitirá evitar que el animal sea trasladado hasta el lugar si no reúne las condiciones necesarias para la intervención.

¿Qué gatos pueden participar en la esterilización gratuita?

No todos los felinos podrán participar en la jornada. De acuerdo con la convocatoria, los gatos deberán tener más de seis meses y menos de seis años, además de encontrarse clínicamente sanos y limpios. También deberán cumplir con un ayuno de seis horas, tanto de comida como de agua. Los organizadores establecieron además que no podrán participar gatos braquicéfalos, es decir, aquellos que tienen el hocico excesivamente corto.

En el caso de las hembras, será necesario que no estén en celo, gestantes ni lactando. Asimismo, los gatos no deberán haber recibido vacunas o desparasitación durante los 15 días anteriores a la jornada. Otro requisito es contar con el carnet de vacunación. Por ello, los tutores deberán revisar con anticipación el estado de salud y las condiciones de sus mascotas antes de trasladarlas al Michi Fest.

Los gatos deberán tener más de seis meses y menos de seis años para participar./istock

¿Qué debe llevar el tutor del gato? La preparación para la jornada no dependerá únicamente de las condiciones del animal. Las personas responsables deberán presentar documentación y llevar algunos artículos necesarios para el procedimiento. Entre los requisitos se encuentra una INE original y dos copias, además de una cobija por cada paciente y dos pañales tipo salvacama por gato. También será necesario llevar una transportadora o una bolsa cerrada que permita una adecuada respiración.

Los tutores deberán disponer del tiempo suficiente para permanecer durante el procedimiento, ya que no podrán simplemente dejar al animal y retirarse. Además, deberán seguir en todo momento las indicaciones proporcionadas por el personal médico veterinario.

La recepción de los pacientes será de 7:00 a 10:00 horas durante la jornada de esterilización.//istock

¿Cómo preparar a tu michi antes de la jornada?

Para evitar contratiempos, se recomienda dejar preparada desde un día antes la documentación y todos los artículos solicitados. También será fundamental respetar las seis horas de ayuno establecidas para los gatos que serán intervenidos. El traslado deberá realizarse de manera que el animal permanezca seguro y pueda respirar correctamente. Una vez en el lugar, el tutor deberá atender las indicaciones del personal responsable y permanecer disponible durante el proceso.

El Michi Fest 2026 ofrecerá así una jornada gratuita de esterilización felina en Iztapalapa. La recepción será de 7:00 a 10:00 horas, por lo que quienes estén interesados en participar deberán acudir con un gato que cumpla las condiciones establecidas y presentar tanto la documentación como los materiales solicitados.