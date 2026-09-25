Fiscalía de Michoacán niega registro de supuesto hallazgo de 1,600 dientes de niños en Zacapu

Las piezas habrían sido localizadas durante trabajos de búsqueda iniciados desde 2021. / RS

La dependencia estatal aseguró que desde 2021 no ha recibido denuncias ni solicitudes de intervención pericial relacionadas con el caso difundido en los últimos días

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) se pronunció sobre el supuesto hallazgo de alrededor de 1,600 piezas dentales atribuidas a menores de edad en Zacapu. La dependencia aseguró que no tiene registro oficial de una intervención relacionada con estos hechos.

La versión sobre los dientes fue difundida por el colectivo Buscando Cuerpos en Todo México, encabezado por Margarita López. Sin embargo, hasta este 24 de septiembre, las autoridades no han confirmado mediante estudios periciales la cantidad, procedencia ni que todas las piezas correspondan a menores de edad.

Fiscalía de Michoacán asegura que no existe registro del hallazgo

La FGE informó que desde 2021 y hasta la fecha no ha recibido una denuncia, puesta a disposición o solicitud de intervención pericial relacionada con los hechos en los términos en que han sido difundidos públicamente.

Además, indicó que mantiene coordinación permanente con la Fiscalía General de la República (FGR) y señaló que la dependencia federal tampoco cuenta con antecedentes del supuesto hallazgo reportado en Zacapu.

¿Qué se sabe de los supuestos 1,600 dientes hallados en Zacapu?

El caso tomó relevancia después de que Margarita López, integrante del colectivo Buscando Cuerpos en Todo México, asegurara que durante distintas búsquedas realizadas desde 2021 fueron recuperadas aproximadamente 1,600 piezas que identificó como dientes de leche, además de otros restos óseos.

Según el testimonio de la buscadora, las labores comenzaron después de detectar humo en un cerro cercano a un basurero. Durante las revisiones posteriores, el colectivo modificó sus técnicas de cribado para localizar fragmentos de menor tamaño.

López también ha señalado que los restos podrían corresponder a decenas de menores. No obstante, esa estimación no cuenta hasta ahora con confirmación oficial ni con un dictamen pericial definitivo.

También se han planteado públicamente hipótesis sobre posibles delitos cometidos contra las presuntas víctimas; sin embargo, ninguna de esas versiones ha sido acreditada por las autoridades, por lo que no pueden considerarse hechos confirmados.