Jesse y Joy vuelven a compartir escenario tras polémica por su separación

Jesse y Joy Huerta volvieron a compartir escenario durante su presentación en Toronto, Canadá / Especial

Jesse Huerta compartió imágenes de la presentación en Toronto y mostró un momento de cercanía con su hermana Joy, en medio de las diferencias públicas por la pausa del dúo

A pocos días de que Jesse Huerta anunciara su decisión de tomar una pausa de Jesse & Joy, los hermanos volvieron a compartir escenario durante una presentación en Toronto, Canadá, como parte de los compromisos que ambos mantienen programados.

El guitarrista publicó fotografías del concierto realizado en el Queen Elizabeth Theatre, donde se les observa juntos frente al público y compartió un momento de cercanía con Joy, luego de que las declaraciones de ambos generaran dudas sobre el futuro de la agrupación. La fecha del concierto corresponde al 18 de septiembre, de acuerdo con el calendario oficial del dúo.

Jesse Huerta compartió fotografías del concierto de Jesse & Joy en el Queen Elizabeth Theatre / Especial

¿Por qué se separaron Jesse & Joy?

La polémica comenzó después de que Jesse Huerta anunciara que, una vez cumplidos los compromisos que ya estaban pactados, tomaría una pausa indefinida de Jesse & Joy para enfocarse en su familia, su música y su paz mental.

La decisión tomó por sorpresa a Joy Huerta, quien posteriormente declaró ante los medios que desconocía los motivos de la separación. “Me enteré hace 20 minutos”, aseguró la cantante durante un encuentro con la prensa al que Jesse no acudió.

Joy Huerta aseguró que se enteró de la decisión de su hermano apenas unos minutos antes de hablar con la prensa / Especial

Ante estas declaraciones, Jesse explicó que su equipo de trabajo conocía previamente su decisión y negó que esto significara un rompimiento de la relación con su hermana.

“Mi hermana ha tenido y siempre tendrá todo mi amor y mi apoyo”, afirmó el músico.

Las declaraciones de los hermanos provocaron distintas reacciones entre sus seguidores, especialmente después de que Jesse anunciara también su nuevo proyecto musical, Jesse and the Supernovas.

Jesse asegura que su nuevo proyecto ya estaba planeado

Tras las críticas que surgieron en redes sociales, Jesse Huerta aclaró que su nuevo proyecto no nació como consecuencia de su decisión de alejarse de Jesse & Joy.

El músico explicó que Jesse and the Supernovas llevaba meses en desarrollo y que su hermana y el equipo de trabajo conocían sus planes. De acuerdo con su versión, su pausa corresponde específicamente al proyecto que comparte con Joy y no representa un alejamiento de la música.

La presentación de su nueva agrupación generó opiniones divididas entre los seguidores, pues algunos usuarios cuestionaron la manera en que se comunicó su salida del dúo, mientras otros respaldaron que continúe con su carrera musical.

¿Qué han dicho los seguidores?

La situación también provocó numerosas reacciones en redes sociales. Algunos usuarios expresaron su apoyo a los proyectos individuales de Jesse, mientras otros cuestionaron la forma en que se dio a conocer su salida de Jesse & Joy.

“Tus sueños son válidos, lo que molestó a todo el público fue que engañaste con eso de que te ibas por salud mental y no era verdad”, escribió una persona en los comentarios.

Otro usuario lamentó la distancia entre los hermanos y señaló: “Soltaste a tu hermana. Eso duele mucho”.

También hubo quienes hicieron referencia a la reacción que Joy tuvo después de conocer públicamente la decisión de su hermano: “Y Joy ayer llorando”.

El abrazo entre Jesse y Joy llama la atención

En medio de esta polémica, las fotografías del concierto en Toronto mostraron una faceta diferente de los hermanos Huerta.

Los hermanos Huerta protagonizaron un abrazo durante su presentación en Toronto / Especial

Durante la presentación, Jesse y Joy volvieron a cantar juntos y compartieron un abrazo, una escena que contrastó con las declaraciones que ambos realizaron después del anuncio de la pausa.

Las imágenes fueron compartidas por Jesse en redes sociales, donde también agradeció al público que acudió al Queen Elizabeth Theatre.

El momento ocurre mientras ambos continúan cumpliendo con las presentaciones que ya habían sido programadas antes de la decisión de Jesse de alejarse del proyecto.

¿Cuándo será la última presentación de Jesse & Joy?

Jesse Huerta continuará cumpliendo con los compromisos de Jesse & Joy previstos para 2026 antes de hacer efectiva su pausa.

Jesse & Joy continúan con sus compromisos programados para 2026 antes de la pausa anunciada por Jesse Huerta / Especial

Entre las fechas anunciadas se encuentran los conciertos del 25 de septiembre en La Paz, Bolivia; 26 de septiembre en Copacabana, Bolivia; 6 de noviembre en Córdoba, Argentina; 17 de noviembre en Londres, Inglaterra, y 5 de diciembre en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El último concierto de Jesse & Joy con Jesse Huerta está previsto para el 4 de diciembre de 2026, en el Gimnasio Universitario de Ciudad Juárez. Un día después, el 5 de diciembre, concluirá formalmente su participación en el dúo, de acuerdo con lo anunciado.