Asegura que su nuevo proyecto ya estaba planeado y era conocido tanto por Joy como por su equipo / IG: @jesseboy

El cantante aclaró que su pausa después de más de 20 años junto a su hermana no significa abandonar la música

Después de más de dos décadas compartiendo escenario, canciones y éxitos con su hermana Joy Huerta, Jesse comienza a escribir un capítulo diferente en su carrera. El músico confirmó la llegada de Jesse and the Supernovas, proyecto con el que continuará creando música mientras mantiene la pausa que decidió tomar dentro de Jesse & Joy, una determinación que provocó especulaciones sobre una posible separación definitiva entre los hermanos.

La aparición del nuevo proyecto generó dudas entre seguidores debido a que llegó pocos días después de que Jesse anunciara que necesitaba detener su actividad dentro del dúo para enfocarse en su bienestar, su familia y su vida personal. Ante quienes interpretaron esta nueva etapa como una contradicción, el cantante decidió publicar una extensa explicación en la que dejó claro que nunca dijo que se retiraría de la música.

El músico confirmó la llegada de Jesse and the Supernovas, proyecto con el que continuará creando música / IG: @jesseboy

Jesse aclara por qué lanza nuevo proyecto tras su pausa con Joy

Jesse comenzó su mensaje intentando separar dos situaciones que, según explicó, comenzaron a mezclarse en la conversación pública: su decisión de hacer una pausa de Jesse & Joy y su necesidad personal de seguir componiendo y haciendo música.

“Voy a aclarar algo porque veo que se están confundiendo dos cosas, cuando hablé de hacer espacio para cuidar de mí, de mi salud física y mental y de mi familia, nunca dije que me alejaría de la música. Hablé de hacer una pausa de Jesse & Joy después de más de 20 años de poner este proyecto antes que a mí mismo, a mi familia y a mi propia vida”.

La aclaración llega después de que su anuncio inicial provocara dudas sobre el futuro del dúo. Jesse había comunicado previamente que necesitaba bajar el ritmo después de más de 20 años de trabajo conjunto y que cumpliría los compromisos profesionales pactados antes de iniciar su descanso.

El compositor asegura que su proyecto ya estaba pensado desde hace tiempo / IG: @jesseboy

Jesse and the Supernovas no nació después de su salida

Uno de los puntos en los que más insistió el cantante fue que Jesse and the Supernovas no surgió como consecuencia inmediata de su decisión de alejarse temporalmente de Jesse & Joy.

Según explicó, el proyecto llevaba meses planeándose y tanto su hermana como las personas que trabajan con él tenían conocimiento de su existencia.

“Jesse and the Supernovas no nació después de esta decisión. Es un proyecto que estaba planeado, calendarizado y hablado desde hace meses. Mi hermana y mi equipo lo sabían. La música es lo que hago, pero también es parte de cómo vivo, de quién soy, de cómo proceso lo que siento y encuentro paz. Si fuera carpintero, descansar de una forma de trabajar no significaría dejar de tocar la madera”.

De esta manera, Jesse rechazó la idea de que hubiera decidido abandonar el dúo para comenzar repentinamente una carrera aparte. Su versión es que ambas decisiones avanzaban por caminos diferentes y que la existencia de The Supernovas era conocida antes de hacer pública su pausa.

La pause que haría con Jesse & Joy ya la había anunciado a su hermana y equipo / IG: @jesseboy

“Mi descanso es de Jesse & Joy, no de la música”

Para Jesse, continuar creando tampoco contradice el objetivo de cuidar su salud física y emocional. El músico explicó que precisamente en etapas difíciles es cuando más necesita mantener cerca la música, una actividad que describió como parte esencial de su identidad.

“Crear no contradice mi decisión, y precisamente después de tomar una decisión tan difícil, es cuando más necesito de la luz que la música ha sido siempre para mí, especialmente en momentos difíciles, de cambio y de aprendizaje, así que aunque me desgarre el alma mi descanso es de Jesse & Joy no de la música, y tampoco me estoy yendo cuando las cosas están mal tomé esta dolorosa decisión en uno de los mejores momentos de nuestra carrera. No he dejado tirado ni abandonado a nadie”.

Sus palabras también responden a las críticas que surgieron después del anuncio de su pausa, particularmente entre quienes interpretaron su decisión como un abandono hacia Joy en un momento importante para el proyecto.

Para Jesse, la música es lo más importante y lo que seguirá haciendo / IG: @jesseboy

Jesse asegura que no abandonó a su hermana Joy

El músico también quiso establecer que su decisión no se debe a una pelea con su hermana ni a que el dúo atravesara un mal momento profesional. Según afirmó, tomó la decisión precisamente cuando Jesse & Joy se encontraba en uno de los mejores momentos de su carrera.

Además, reiteró que su intención era empezar a priorizar asuntos personales que durante años habían quedado detrás del proyecto musical. “Lo que cambió fue que decidí escuchar a mi familia, a mi cuerpo, a mi corazón y también a mí mismo. Hacer espacio para mis sueños, mi paz, mi tiempo y mi familia. Y eso hice”.

¿Qué es Jesse and the Supernovas?

Aunque todavía faltan detalles sobre la música que acompañará al nuevo proyecto, Jesse comenzó a presentar públicamente la identidad de Jesse and the Supernovas mediante sus redes sociales.

El músico compartió el nombre del proyecto y habilitó un sitio de registro para seguidores interesados en recibir las primeras novedades. Hasta ahora no se ha detallado completamente quiénes integrarán The Supernovas, cuándo llegará la primera canción o si habrá una gira independiente.

La manera en que Jesse describe este proyecto sugiere que tendrá un enfoque propio y separado de la identidad construida durante más de dos décadas junto a Joy, aunque eso no significa necesariamente que esté buscando reemplazar el trabajo realizado con su hermana.

Más de 20 años de historia entre Jesse y Joy

Los hermanos comenzaron profesionalmente su trayectoria conjunta a mediados de la década de los 2000 y construyeron una de las carreras más reconocidas del pop latino, con canciones que se volvieron parte del repertorio sentimental de varias generaciones.

A lo largo de su trayectoria publicaron discos como Esta es mi vida, ¿Con quién se queda el perro?, Un besito más y Lo que nos faltó decir, además de recibir múltiples reconocimientos, incluidos varios Latin Grammy.